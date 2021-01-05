　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

▲彰化大城頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉繼去年永光國小裁併後，建校62年的「頂庄國小」也將步入後塵，今年將是最後一個學期，未來全校所有的33名學生併入1.2公里外的西港國小，而學校的教師群將優先調派到他校任職，至於建築及軟硬體設備也將移為他用，教育處已訂於8日在校內召開公聽會，為家長報告這個消息。

▲彰化大城頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲頂庄國小正在施工中 。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，彰化縣內有，大城鄉(頂庄及潭墘)，竹塘鄉(土庫及民靖)、埔鹽(大園)、永靖(德興)等6所國小列入裁併名單中，最後因為頂庄國小招新生只有2人，不滿10人，優先列入裁併名單當中，教職員們對學校也存有一份很深很濃的情感，談到裁併一事，都感到相當的難過；校內目前有部分建築作為關懷據點，給長輩共餐使用，在地的長者談到頂庄國小即將面臨關校的命運更加不捨。

▲彰化大城頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

頂庄國小建校至今已經62年，當時是西港國民學校，頂庄分班，1968年實施國民教育後改制成為頂庄國小。頂庄國小成立分校以來，經歷任校長的用心經營，家長委員會組織發揮功能 ，挹注人力物力支援，全盛時期學童有15 班，是學校創校以來最高峰。

▲彰化大城頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

如今大城鄉年輕人嚴重外移，少子化的結果致使逐年減班，成為迷你小校，但學校推動品德教育、閱讀教育，及成立獨輪車、推手、英語等多元學習社團，並積極加強太鼓、小提琴的訓練，培養小朋友帶得走的能力，相當的具有特色。

品木宣言靈芝水下殺785元！敏感、痘痘都不怕　4種用法CP值更高

消防栓夜夜哭聲...赤崁街PUB老闆娘遭割喉懸案，同條街5人上吊

ET快訊
愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　慘遭台大醫生打臉
最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」　苦主：這地方更猛
「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！　正解曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

春節防疫旅館爆滿！集中檢疫所有逾千空床將盤點釋出+調降房費

官員收賄「3年獲利500萬」　航港局：政風室啟動調查絕不寬貸

寒流凍死虱目魚「受損面積625公頃」　全台農損計2439萬

告別童貞迎接新年！女友嬌羞準備「套套」　他一看臉綠：你認真？

「考卷上寫8個字」被判刑2年！他用「判決書」創作凸顯生命之重

吃台豬要多加30元！雲鼎阿二麻辣：加購價讓民眾多種選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

春節防疫旅館爆滿！集中檢疫所有逾千空床將盤點釋出+調降房費

官員收賄「3年獲利500萬」　航港局：政風室啟動調查絕不寬貸

寒流凍死虱目魚「受損面積625公頃」　全台農損計2439萬

告別童貞迎接新年！女友嬌羞準備「套套」　他一看臉綠：你認真？

「考卷上寫8個字」被判刑2年！他用「判決書」創作凸顯生命之重

吃台豬要多加30元！雲鼎阿二麻辣：加購價讓民眾多種選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

存股族放心！　金管會：不會通案、個案限制金融股配息

蔡英文賀裴洛西連任眾院議長　盼疫情過後「台美面對面交流」

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

黃珊珊為萊豬嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

獨／75顆石頭「塞爆他膀胱」！超驚悚畫面曝光…家屬傻：要怎麼尿尿

出口大陸大幅成長到14%　國民黨：對岸以經濟手段殲滅台灣

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　遭台大醫生打臉…網灌爆：下架！

玉米田內驚見男嬰屍體　警懸賞86萬元...犯嫌身分曝光

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

生活熱門新聞

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

富王鴨肉改推Uber Eats　評價4.8顆星

富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人笑瘋

寒流來襲體感急凍3°C　最冷時間點曝

將吹10級強風！寒流急凍探5度　下雪機率最高地區曝

狂發19篇文！鴨肉新粉專槓外界

富王道歉了！新粉專PO黑白照曝隱情

富王鴨肉店回到4.8顆星　1星負評全消失

包好市多洋蔥被酸！他怒下戰帖「汐止店等你」

更多熱門

相關新聞

彰化80年爌肉飯老店：萊豬勢必會削價競爭

彰化80年爌肉飯老店：萊豬勢必會削價競爭

萊豬元旦正式開放，彰化養豬戶、爌肉飯、肉圓及其他業者受到極大影響，目前已經有許多店家加入「台灣豬」標章行列，位在彰化市有80年歷史的阿泉爌肉飯，老字號品牌加上口碑，今天生意一樣強強滾，第三代業者謝泊宏就不諱言的說：「我們用的是在地豬肉」，未來萊豬勢必會削價競爭，這令同業相當擔心。」

國道彰化路段自撞　車頭毀人消失

國道彰化路段自撞　車頭毀人消失

彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香

彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香

國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

彰化40小時13例猝死　醫曝3族群要注意

彰化40小時13例猝死　醫曝3族群要注意

關鍵字：

頂庄彰化大城鄉裁併

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面