最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

▲彰化頂庄國小暑假將裁併 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉繼去年永光國小裁併後，建校62年的「頂庄國小」也將步入後塵，今年將是最後一個學期，未來全校所有的33名學生併入1.2公里外的西港國小，而學校的教師群將優先調派到他校任職，至於建築及軟硬體設備也將移為他用，教育處已訂於8日在校內召開公聽會，為家長報告這個消息。

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▲頂庄國小正在施工中 。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，彰化縣內有，大城鄉(頂庄及潭墘)，竹塘鄉(土庫及民靖)、埔鹽(大園)、永靖(德興)等6所國小列入裁併名單中，最後因為頂庄國小招新生只有2人，不滿10人，優先列入裁併名單當中，教職員們對學校也存有一份很深很濃的情感，談到裁併一事，都感到相當的難過；校內目前有部分建築作為關懷據點，給長輩共餐使用，在地的長者談到頂庄國小即將面臨關校的命運更加不捨。

頂庄國小建校至今已經62年，當時是西港國民學校，頂庄分班，1968年實施國民教育後改制成為頂庄國小。頂庄國小成立分校以來，經歷任校長的用心經營，家長委員會組織發揮功能 ，挹注人力物力支援，全盛時期學童有15 班，是學校創校以來最高峰。

如今大城鄉年輕人嚴重外移，少子化的結果致使逐年減班，成為迷你小校，但學校推動品德教育、閱讀教育，及成立獨輪車、推手、英語等多元學習社團，並積極加強太鼓、小提琴的訓練，培養小朋友帶得走的能力，相當的具有特色。

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