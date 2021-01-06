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肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失！承諾加強改善　苦主更新PO文

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社） 

▲網友在臉書抱怨買到炸雞「都是毛」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者林育綾／台北報導

肯德基以炸雞聞名，近卻被網友爆料5日從網購快取訂餐，沒想到雞肉上面「都是毛」，讓她覺得噁心到吃不下去，向店家反應後還被掛電話，感到不被尊重。今（6）日肯德基回應，目前評估是單店疏失，後續也協助該消費者做妥善處理並強調一向致力於確保所有產品的品質衛生安全，未來將加強餐廳管理，避免類似事件

一名網友在臉書「爆怨2公社」社團PO文，提到透過網路訂購快取買了「避風塘海派脆雞重量級套餐」以及「花生溶岩漢堡重量級套餐」，沒想到炸雞上面都是毛，「真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去，整個只能丟掉」，讓她本來是很開心的訂購，結果釀成心情不好。

該網友在貼文指出，「打電話過去，只說不然傳簡訊給我，讓我去換一塊雞肉，但我不是想要再多拿一個或怎麼樣，我只是想要退還給你，因為我根本不想吃了，結果後面你們還直接把電話掛斷，根本不尊重顧客⋯」。

而肯德基今（6）日針對此事件回應，「台灣肯德基致上萬分歉意，目前評估應該是單店疏失，後續也會協助該名消費者做妥善的處理。」並強調，一向致力於確保所有產品的品質衛生安全，所有國內雞肉皆來自兩大優良之肉品供應商，雞隻皆為室內飼養且直接送到屠宰場的白肉雞，且雞肉品質均為符合國家CAS認證的優良肉品，生產流程及品質控管亦完全依照國家衛生單位的規範進行。

肯德基表示，「會嚴格要求供應商原物料品質，另外對產品製作流程、人員作業進行檢視，並加強餐廳管理，避免類似事件發生。請消費者安心並持續愛用肯德基新鮮現做的美味餐點。」

▲▼網友買到有毛炸雞，接受肯德基道歉並更改PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲網友買到有毛炸雞，接受肯德基後續道歉並更改PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

而該網友後續也更新PO文，提到店家後來有再致電道歉，並以「全額退費」以及「贈送一盒蛋撻」為補償，不過她並沒有接收蛋撻，「因為我只是想要道歉，不用額外補償。」並提及業者有說會再做內部加強改善，以及跟廠商討論問題，「我也接受對方的道歉了，謝謝各位的幫助」。

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