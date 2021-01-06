肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失！承諾加強改善　苦主更新PO文

▲網友在臉書抱怨買到炸雞「都是毛」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者林育綾／台北報導

肯德基以炸雞聞名，近卻被網友爆料5日從網購快取訂餐，沒想到雞肉上面「都是毛」，讓她覺得噁心到吃不下去，向店家反應後還被掛電話，感到不被尊重。今（6）日肯德基回應，目前評估是單店疏失，後續也協助該消費者做妥善處理，並強調一向致力於確保所有產品的品質衛生安全，未來將加強餐廳管理，避免類似事件。

一名網友在臉書「爆怨2公社」社團PO文，提到透過網路訂購快取買了「避風塘海派脆雞重量級套餐」以及「花生溶岩漢堡重量級套餐」，沒想到炸雞上面都是毛，「真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去，整個只能丟掉」，讓她本來是很開心的訂購，結果釀成心情不好。

該網友在貼文指出，「打電話過去，只說不然傳簡訊給我，讓我去換一塊雞肉，但我不是想要再多拿一個或怎麼樣，我只是想要退還給你，因為我根本不想吃了，結果後面你們還直接把電話掛斷，根本不尊重顧客⋯」。

而肯德基今（6）日針對此事件回應，「台灣肯德基致上萬分歉意，目前評估應該是單店疏失，後續也會協助該名消費者做妥善的處理。」並強調，一向致力於確保所有產品的品質衛生安全，所有國內雞肉皆來自兩大優良之肉品供應商，雞隻皆為室內飼養且直接送到屠宰場的白肉雞，且雞肉品質均為符合國家CAS認證的優良肉品，生產流程及品質控管亦完全依照國家衛生單位的規範進行。

肯德基表示，「會嚴格要求供應商原物料品質，另外對產品製作流程、人員作業進行檢視，並加強餐廳管理，避免類似事件發生。請消費者安心並持續愛用肯德基新鮮現做的美味餐點。」

▲網友買到有毛炸雞，接受肯德基後續道歉並更改PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

而該網友後續也更新PO文，提到店家後來有再致電道歉，並以「全額退費」以及「贈送一盒蛋撻」為補償，不過她並沒有接收蛋撻，「因為我只是想要道歉，不用額外補償。」並提及業者有說會再做內部加強改善，以及跟廠商討論問題，「我也接受對方的道歉了，謝謝各位的幫助」。

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