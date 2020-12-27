獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

▲妻子聽從醫生建議接種「東洋流感疫苗」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／台北報導

一名36歲的媽媽9月剛生完小孩，10月初到醫院施打「東洋流感疫苗」，10天過後身體開始全身痠痛無力高燒不退。入院治療找不出任何病因，期間做了所有檢查，並施打各種抗生素，最後仍敵不過病魔不幸過世，經過調查疑似是「成人史迪爾氏症候群」。

林先生向《ETtoday新聞雲》投訴，當時到臺北市立聯合醫院仁愛院區聽從醫生建議，接種「東洋流感疫苗」，10天後妻子出現發燒狀況，本來以為是感冒，至一般診所看診，而後發燒情況卻未見趨緩而加重，並開始全身肌肉痠痛無力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為了救活心愛的妻子，所有能施打的抗生素都打了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

11月初即回到臺北市立聯合醫院仁愛院區掛急診。醫生初步檢查發現，妻子體內的白血球過高，一度飆到2萬，期間做了所有檢查，並施打各種抗生素，依然找不到發炎的原因，經過兩周的治療，醫生建議他可以轉往研究醫院觀察。

妻子於11月18日轉到馬偕醫院，並且接受進一步的檢查，沒想到20日便是最後一次與愛妻見面說話。23日凌晨妻子因為血氧量太低並且肺部嚴重積水，插管後轉至加護病房，傍晚再度因心肺功能無法正常運轉，緊急裝上葉克膜，並在裝葉克膜的過程中「心跳一度停止」，經過12分鐘搶救後，儘管救了回來，但體內所有器官皆嚴重受損，包括大腦、身體各器官指數都飆高，肺部也全積水。

▲▼妻子疑似確診「成人史迪爾氏症候群」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當晚林先生恍惚看著電視的新聞報導，驚覺韓國施打疫苗後的不良反應與妻子一模一樣。林先生表示，「看到新聞才想起來，發病前有接種流感疫苗，之前並沒有這方面的知識，也不曉得這種疾病有可能與接種流感疫苗相關，但後來搜尋文獻才發現國外有相關案例。」

透過身邊醫生朋友的幫助，林先生懷疑妻子疑似因接種流感疫苗引發確診『成人史迪爾氏症候群（Adult Onset Still's Disease）』，隔日立刻與馬偕醫院醫生討論希望使用IVIG(免疫球蛋白)進行治療。施打過後隔日病情即明顯轉變，各項指數不再惡化並且有明顯進步。

▲心疼老婆身體所受的負荷，林先生決定結束治療。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在此狀況下，起初醫生認為妻子的意識、身體器官都可以，加上很年輕，「可以試試看心臟移植，康復的機會很大」。沒想到27日心臟移植評估團隊為妻子做了腦部斷層掃描，卻發現腦部積水嚴重，即使做了心臟移植手術，清醒之後也很有可能會變成植物人。

林先生表示，雖然之後用了IVIG的藥物後，病情一度已有了進步與改善，可是在治療的過程中，各個器官已衰竭的太嚴重，且各種藥物量的使用已到達極限，身體不堪負荷，無法挽回。「在加護病房的治療期間身體已經水腫增加了30公斤」，種種狀況對於患者而言是極大的痛苦。

11月30日妻子身體狀況急速下降，必須不斷增加藥物量才能維持住生命跡象，醫生表示這也僅是勉強維持妻子生命跡象，康復機率極微，假如幸運的康復了，之後也很有可能需要截肢且成為植物人的機率相當高。和家人討論之後，林先生決定不要讓老婆繼續痛苦，心疼老婆身體所受的負荷，便和醫生表示，「血壓加壓劑不要再增加了，讓血壓慢慢地降下去」。12月3日凌晨血壓降下，太太的心跳也停止了，獨留既錯愕又心痛的家人。