　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妻子聽從醫生建議接種「東洋流感疫苗」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／台北報導

一名36歲的媽媽9月剛生完小孩，10月初到醫院施打「東洋流感疫苗」，10天過後身體開始全身痠痛無力高燒不退。入院治療找不出任何病因，期間做了所有檢查，並施打各種抗生素，最後仍敵不過病魔不幸過世，經過調查疑似是「成人史迪爾氏症候群」。

林先生向《ETtoday新聞雲》投訴，當時到臺北市立聯合醫院仁愛院區聽從醫生建議，接種「東洋流感疫苗」，10天後妻子出現發燒狀況，本來以為是感冒，至一般診所看診，而後發燒情況卻未見趨緩而加重，並開始全身肌肉痠痛無力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲為了救活心愛的妻子，所有能施打的抗生素都打了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

11月初即回到臺北市立聯合醫院仁愛院區掛急診。醫生初步檢查發現，妻子體內的白血球過高，一度飆到2萬，期間做了所有檢查，並施打各種抗生素，依然找不到發炎的原因，經過兩周的治療，醫生建議他可以轉往研究醫院觀察。

妻子於11月18日轉到馬偕醫院，並且接受進一步的檢查，沒想到20日便是最後一次與愛妻見面說話。23日凌晨妻子因為血氧量太低並且肺部嚴重積水，插管後轉至加護病房，傍晚再度因心肺功能無法正常運轉，緊急裝上葉克膜，並在裝葉克膜的過程中「心跳一度停止」，經過12分鐘搶救後，儘管救了回來，但體內所有器官皆嚴重受損，包括大腦、身體各器官指數都飆高，肺部也全積水

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼妻子疑似確診「成人史迪爾氏症候群」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當晚林先生恍惚看著電視的新聞報導，驚覺韓國施打疫苗後的不良反應與妻子一模一樣。林先生表示，「看到新聞才想起來，發病前有接種流感疫苗，之前並沒有這方面的知識，也不曉得這種疾病有可能與接種流感疫苗相關，但後來搜尋文獻才發現國外有相關案例。」

透過身邊醫生朋友的幫助，林先生懷疑妻子疑似因接種流感疫苗引發確診『成人史迪爾氏症候群（Adult Onset Still's Disease）』，隔日立刻與馬偕醫院醫生討論希望使用IVIG(免疫球蛋白)進行治療。施打過後隔日病情即明顯轉變，各項指數不再惡化並且有明顯進步。

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲心疼老婆身體所受的負荷，林先生決定結束治療。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在此狀況下，起初醫生認為妻子的意識、身體器官都可以，加上很年輕，「可以試試看心臟移植，康復的機會很大」。沒想到27日心臟移植評估團隊為妻子做了腦部斷層掃描，卻發現腦部積水嚴重，即使做了心臟移植手術，清醒之後也很有可能會變成植物人。

林先生表示，雖然之後用了IVIG的藥物後，病情一度已有了進步與改善，可是在治療的過程中，各個器官已衰竭的太嚴重，且各種藥物量的使用已到達極限，身體不堪負荷，無法挽回。「在加護病房的治療期間身體已經水腫增加了30公斤」，種種狀況對於患者而言是極大的痛苦。

11月30日妻子身體狀況急速下降，必須不斷增加藥物量才能維持住生命跡象，醫生表示這也僅是勉強維持妻子生命跡象，康復機率極微，假如幸運的康復了，之後也很有可能需要截肢且成為植物人的機率相當高。和家人討論之後，林先生決定不要讓老婆繼續痛苦，心疼老婆身體所受的負荷，便和醫生表示，「血壓加壓劑不要再增加了，讓血壓慢慢地降下去」。12月3日凌晨血壓降下，太太的心跳也停止了，獨留既錯愕又心痛的家人。

ET快訊
台大學霸拿50萬玩股票　靠1張表「滾出2000萬」
快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫
明年「2種新病毒」襲全球！　他預言：中國將再爆發
快訊／華航倫敦127人返台　「驚傳2人有症狀」緊急送篩檢
獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他一句「台北有能吃的滷肉飯嗎？」戰翻　竟釣出南北大不同

快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫院

40年來最冷跨年！寒流急凍一天內「暴跌10°C」　陽明山可能下雪

台灣大道塞爆惹民怨　台中市8條公車路線明年改駛專用道

快訊／華航倫敦127人返台「驚傳2人有症狀」　緊急送篩檢中

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

耗資456億！花東鐵路雙軌電氣化2027年通車　交部研議國際標準軌距

快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台了　入境雙採集中檢疫

阿伯「躺汽車引擎蓋」！以為有人跳樓　真相曝光網嘆：車燈在泛淚

柯文哲批紐籍機師是「失敗案例」　莊人祥：指揮中心一向誠實面對

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

他一句「台北有能吃的滷肉飯嗎？」戰翻　竟釣出南北大不同

快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫院

40年來最冷跨年！寒流急凍一天內「暴跌10°C」　陽明山可能下雪

台灣大道塞爆惹民怨　台中市8條公車路線明年改駛專用道

快訊／華航倫敦127人返台「驚傳2人有症狀」　緊急送篩檢中

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

耗資456億！花東鐵路雙軌電氣化2027年通車　交部研議國際標準軌距

快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台了　入境雙採集中檢疫

阿伯「躺汽車引擎蓋」！以為有人跳樓　真相曝光網嘆：車燈在泛淚

柯文哲批紐籍機師是「失敗案例」　莊人祥：指揮中心一向誠實面對

范士恩15分10籃板台啤10連勝　九太任賢齊加持仍吞敗

大咖男星現身基隆廟口！「粉絲當場求婚」身分疑大老闆

不管交往多久！情侶、夫妻都不能踩的3大地雷

「早餐最豐盛、晚餐不吃」才會瘦？醫曝黃金比例：大家都誤會了

2021年該擁有科技股　美媒推台積電ADR「讚股價便宜」

攻城獅要命失誤獅窩失守　富邦勇士94比87成功踢館

田澤純一突破體制先驅　廖任磊期待用日文挖寶

阿金瞇眼享受日光浴　下秒成「天然蹦床」遭妹重擊路過

徐嬌回憶《長江七號》：是童年陰影　被周星馳折磨「對10歲來說太難」

「人氣飯糰」前三名曝光！塞滿超商貨架…網見口味笑翻

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

甜點店有「恐怖聚寶洞」　店員吐驚世4句話

離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊藏大洋蔥

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光

企鵝妹斗內金額外洩　網狂備份：賺1000萬

內湖公園遭入侵！水中異形日吃3000魚卵

快訊／華航127人返台　驚傳2人有症狀

寒流「冰封全台」凍36小時　跨年嘉義以北5度今先變天

最強寒流冰封全台　台北跨年體感3度

更多熱門

相關新聞

露出頭！2消防哥停路邊為她接生

露出頭！2消防哥停路邊為她接生

彰化消防局第二大隊二水消防分隊上午10時接獲有孕婦要生產，緊急派遣隊員蔡逢達及朱佑軒出勤趕往救護，孕婦與婆婆一起上車不到幾分鐘，孕婦便緊急告知「快生出來了」，接著便發現嬰兒已露出頭頂，兩名英勇的救護員立即將救護車停路邊接生，孕婦也順利生下可愛的女寶寶，成為隊部聖誕節最棒的禮物。

半夜遭撞門硬闖　孕婦羊水破了險流產

半夜遭撞門硬闖　孕婦羊水破了險流產

獨／孕婦痔瘡發作流血　推不回「冷」處理

獨／孕婦痔瘡發作流血　推不回「冷」處理

她找「駭客」調查詐騙犯　結果又被騙

她找「駭客」調查詐騙犯　結果又被騙

長輩怨「吃冰害寶寶禿頭」！婦產名醫霸氣1句話網讚爆

長輩怨「吃冰害寶寶禿頭」！婦產名醫霸氣1句話網讚爆

關鍵字：

東洋流感疫苗成人史迪爾氏症候群孕婦

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面