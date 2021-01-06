角逐基隆市長...許效舜台中見習　開節目「我是村里長」貼近民意

▲台中里長聯誼會舉辦聯誼餐會，藝人許效舜也到場。（圖／台中里長聯誼會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市里長聯合總會6日舉辦聯誼餐會，中華民國村里長聯誼會總會長陳建良批評市長盧秀燕沒出席，失去和里長溝通機會，代表市長出席的副市長黃國榮則說，市府巡迴在各區辦行動市政會議，當面和基層里長溝通地方建設，總會長恐有誤解。特殊的是，想參選基隆市長的藝人許效舜也到場，他表示是來當政治見習生，農曆年後將開設「我是村里長」節目，盼藉此貼近民意。

▲▼台中里長聯誼會舉辦聯誼餐會，陳建良接任總會長。（圖／台中里長聯誼會提供）

中華民國村里長聯誼會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良，去年9月發起成立台中市里長聯合總會並擔任首屆總會長，上午舉辦交流餐會，包括雙北市、彰化、台南、高雄的部份里長、立法院副院長蔡其昌、前立委顏寬恒等均出席，連想參選基隆市長的藝人許效舜也到場。

▲台中副市長黃國榮表示，市府巡迴各區辦行動市政會議，直接聽取民意。（圖／記者鄧木卿攝）

陳建良說，台中縣市合併後，區公所不像以往民選的鄉鎮長擁有資源，連帶著基層里長也爭取不到建設，里長們得不到資源，如果又不受到市府重視，里長根本無法向選民交代，因此成立聯誼會就是要彼此交流，增進鄰里互動，縮小城鄉差距，讓里長服務里民跨區無障礙。

陳建良以台北市長柯文哲和新北市長侯友宜為例，2人都在一定時間與各區里長交流，而且效果顯著，反觀盧市長今天卻沒有出席，令人遺憾。

黃國榮則表示，市府巡迴到29個區公所舉辦行動市政會議，已走完一輪，目前正在進行第二輪，會議上都有邀請當地里長出席，里長們當場提案，有的當場解決，有的被相處局處帶回研究，研考會都有紀錄、列管，下次會議會報告進度，而且，盧市長開完會，都會留在當地拜訪，了解民情，陳總會長所言恐有誤解。

許效舜表示，來台中當政治見習生，他戶籍一直在基隆，希望有機會將30多年來演藝生涯心得，回報給故鄉，帶給故鄉更多歡樂，而民眾所有問題都來自生活，他會在農曆年後，開設「我是村里長」節目，希望藉此能夠貼近民意，節目中會邀請法律顧問等相關人士，協助民眾解決問題，爭取更多福利。

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