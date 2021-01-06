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美前總統小布希確定出席拜登就職典禮　見證政權和平交接

▲▼ 美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的發言人今天說，小布希將出席民主黨籍總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）20日在華府舉行的就職典禮。

小布希的發言人福特（Freddy Ford）推文表示：「小布希總統及夫人很期待回到國會大廈（Capitol）出席拜登總統與賀錦麗副總統的宣誓就職儀式。」

福特還表示：「見證這場和平的政權交接，是我們民主從未衰朽的標記。」他補充說，這將是小布希夫婦第8度出席總統就職典禮。

▲▼美國民主黨籍準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國當選總統拜登（Joe Biden，左）及副手賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

至於即將卸任的共和黨籍總統川普，至今仍拒絕承認敗選，也未證實是否會出席拜登的就職典禮。

法新社報導，目前在世的前總統之中，小布希是唯一的共和黨人。在他宣布會出席拜登的就職典禮之際，美國這週正陷入高度政治緊張，川普仍極力試圖推翻選舉結果。

副總統彭斯（Mike Pence）明天將主持國會聯席會議，以確認選舉人團（Electoral College）投票結果，正式確認拜登將入主白宮。

▲美國現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普則計劃在一場抗議國會確認大選結果的示威中發表談話，他還要彭斯「排除以欺詐手段選出來的選舉人」；但副總統並無法定權力這麼做。

小布希於去年11月8日致電拜登道賀，當時投票日已過去5天，美國媒體普遍認定拜登勝出。

小布希當時說，拜登是個「好人，他贏得了帶領國家、讓國家團結的機會」。小布希當時還表示：「美國人可以相信，這場選舉基本上是公平的，選舉的公正性會獲得維護，而結果也很明顯。」

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