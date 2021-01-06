要輸了！足球隊長出「斷子絕孫腳」飛踢對手下體…後面舉動更低級

▲浙江少年足球員出「斷子絕孫腳」飛踢對手下體。（圖／翻攝自沸點新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江日前舉行的青少年足球（男子U14組）冠軍賽，球場上出現了暴力一幕！杭州隊一名球員在與寧波隊球員爭球時，竟出「斷子絕孫腳」，飛踢對手下體，導致對方當場倒地哀嚎。畫面曝光後，讓輿論一陣譁然。不過，浙江省足球協會之後祭出重罰。

據《北京青年報》報導，比賽當時雙方踢到延長賽，寧波隊以1比0領先杭州隊。在寧波隊16號球員在球場左側控制球的落點時，突然間，杭州隊隊長（8號球員）助跑後，直接用腳飛踢寧波隊16號球員，這一腳不偏不倚踢到下腹至下體間，導致對手立刻倒地哀嚎。

裁判看到後，先是暫停比賽，之後對杭州隊隊長給予黃牌警告。杭州隊隊長先前已領到一張黃牌，又因為飛踢再領黃牌，需退出比賽。

▲受傷求援倒地哀嚎。（圖／翻攝自沸點新聞）

不少網友看後氣炸認為，杭州隊隊長完全是「對人不對球」，「已經屬於嚴重犯規行為，裁判根本可直接罰一張紅牌，判罰太輕。」

事後，杭州隊的領隊與教練並沒有做出補償措施，甚至連到醫院探訪都沒有，相關單位更以寧波隊最終以1比0獲勝為由，想息事寧人。

不過浙江省足球協會發表處罰公告表示，杭州隊領隊陳惟、主教練任彥冰予以通報批評；對杭州隊隊長林姓球員予以停賽1年，取消2020年足球等級運動員評定資格；取消杭州隊評選道德風尚獎資格，並扣除賽風賽紀保證金。

公告強調，林姓球員的動作屬於暴力行為，此事件情節惡劣，造成了不良社會影響。

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