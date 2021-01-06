新北防疫旅館剩70間！侯友宜：緊急擴充310間市民優先、支援離島

記者羅婉庭／新北報導

目前新北市防疫旅館僅剩70間房，低於安全存量。新北市長侯友宜6日上午主持防疫會議時表示，觀旅局月底前能調出310間房，除了會優先提供新北市民申請，但也要照顧國人同胞，提供金門、澎湖、馬祖的春節返國居民入住檢疫。

▲新北市防疫旅館將緊急擴充310間，讓新北市民優先入住，同時支援從國外返鄉過年的離島國人。（資料照／新北市觀旅局提供）

侯友宜說，全球目前有8500多萬人確診、英國封城，疫情不斷上升，變種病毒也愈趨猖獗，雖然台灣在「阻絕境外」上採取了更嚴格的措施，但年節將至，要返國的國人越來越多。

侯友宜表示，在防疫工作中防疫旅館、集中檢疫所非常重要，新北市一定跟中央站在一起，面對國人春節大量返國，「台灣很小，防疫旅館應由集中所統一調度，讓國人一下飛機就能找到防疫處所，讓他們能有一個安心的處所做居家檢疫」，他也強調，這些場所一定都經過政府機關認證，不能發生日租套房收住居家檢疫者。

侯友宜指出，中央與地方要做好統一調度，新北市的防疫旅館，每天的需求越來越高，他已經提醒觀旅局再擴充，積極協調停業的旅館，月底前能調出310間房，新北市的防疫旅館除了優先給市民，但也要照顧國人同胞，支援金門、澎湖、馬祖的返國居民，「能做的就多做一點」。

觀旅局長張其強說明，截至今早統計，全市可接受立即申請入住的防疫旅館數量，已經低於安全存量，只有70間，因此立即啟動應變措施。

張其強指出，因網路訂房已經額滿，現有70間可接受申請的防疫旅館房間，將全數暫時保留給當天返國民眾，如有需要，在機場現場派房使用，也就是必須確保每位返國的新北市民，一回到台灣，一定要有合於規定的防疫處所入住，同時，也會繼續支援外島民眾的返國需要。

張其強表示，同時緊急協同衛生局，啟動「集中檢疫所」的檢核程序，已經鎖定一家停業中的旅館，只要符合「集中檢疫所」的防疫標準，將立刻啟用，預計可以立即釋出180個房間，包括郊區在內，有4間有意改做防疫旅館的業者，也希望能夠在這個月底上線，如果順利，新北市將可以增加310個房間。

此外，張其強表示，新北市即刻恢復「家屬安心住」專案，將房間讓給需要居家檢疫的親人住，其他家人，一起住到一般旅館，目前全市已經有65家旅館加入，只要住滿14天，就享有房價3到5折的優惠。

▲侯友宜主持防疫會議。（圖／記者呂佳賢攝）