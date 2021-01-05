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北市防疫旅館1/11起「僅限天龍人訂房」...因應20日後返國爆滿潮

▲S HOTEL變身「防疫旅館」。（圖／業者提供）

▲S HOTEL變身「防疫旅館」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

中央調整居家檢疫政策，加上逼近農曆春節，全台防疫旅館在20日之後將出現滿房、一位難求的窘境。稍早北市府觀傳局宣布，因應防疫需求，1月11日至28日期間，北市防疫旅館所餘少量空房，自即日（5日）起將僅限「臺北市市民」預定，先前已預訂的民眾將不受此限。

觀傳局表示，北市防疫旅館現有95家，可提供6,475間檢疫房間，數量高居全國之冠，然而隨農曆年節將帶來返國潮，防疫旅館量能也逐步吃緊，北市防疫旅館剩餘的房間，以及未來可能新開設的防疫旅館，將於1月11日至28日這段期間，全數留給台北市民使用。另外，為鼓勵返國民眾避開尖峰時段提早入住，已有防疫旅館祭出折扣價高達4、5千元「早回專案」，甚至補助機票改票費用，盼民眾提前返台、降低尖峰時段壓力。

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▲S HOTEL變身「防疫旅館」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北市防疫旅館在1月4日住房率為37%，住用房間數為2,400間。（圖／記者彭懷玉攝）
 
據觀傳局統計，北市防疫旅館在1月4日住房率為37%，住用房間數為2,400間；但隨年關將近，防疫旅館住房率逐日攀升，2周後將有4,000人入住，住房率達60%。今年農曆除夕落在2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住方能於除夕當日與家人團聚。

▲防疫旅館,白石集團瀚寓酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲白石集團瀚寓酒店是北市第一間防疫旅館。（圖／記者彭懷玉攝）

觀傳局指出，由於1月24日至28日防疫旅館大爆滿，自即日起旅客若需預訂1月11日至1月28日尖峰時段入住北市防疫旅館，須提供身分證明文件影本或照片供旅館核對；北市防疫旅館在尖峰日期原則僅接受臺北市市民之預定入住。但在1月4日前已經預訂臺北市防疫旅館之外縣市民眾、非本國籍旅客則不在此限。

▲寒舍艾麗酒店。（圖／寒舍艾麗酒店提供）

▲寒舍艾麗酒店也加入防疫旅館之列。（圖／寒舍艾麗酒店提供）

為鼓勵民眾避開1月24日至28日之尖峰時段，北市約有10家旅館提供「早回專案」，凡於1月10日前提早入住者，可享有每日每房200元至300元之折扣，入住15天總計可省下3,000元至4,500元。更有旅館集團貼心提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。
 
若訂不到防疫旅館的臺北市民也不用擔心，為增進設籍臺北市居家隔離或檢疫者落實防疫措施，觀傳局針對居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住本市合法旅宿提供補助，最高金額達7,000元。另台北加碼GO自由行補助目前尚有近9萬名名額，凡平日或農曆春節期間入住指定合作旅館，於入住現場均可享折扣1,000元，入住當場並加贈雙層觀光巴士電子單次票2張；居家檢疫者家人入住非防疫旅館時，可一併提出申請。
 
觀傳局提醒，為確保社區安全、避免日租套房反覆收住居家檢疫者造成疫情擴散，春節年前更將嚴格查緝居家檢疫者是否入住日租套房，若經查獲將針對非法旅館業者開罰10萬元至50萬元。居家檢疫者若不慎入住日租套房，除將經民政局、警察局協助轉移至合法防疫旅館外，民眾也可提供日租套房之訂單、屋內照片等作為檢舉憑證，最高可獲檢舉獎金1萬5,000元，返國民眾切勿心存僥倖。

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