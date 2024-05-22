入住摩鐵畫面曝！20歲男待了2晚攜3刀中捷犯案　凶器1周前就已買好

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中捷運昨(21日)發生砍人案件，20歲洪姓犯嫌19日從高雄北上，入住台中某汽車旅館，直到21日上午10時39分退房搭乘計程車前往水安宮捷運站，並於11時20分犯案，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩。警方初步了解，洪嫌早在一周前就在高雄路竹某五金行購買凶器，此部分已構成預謀犯案，全案目前仍持續偵辦中。





▲洪嫌19日晚間先入住台中一間汽車旅館。（圖／記者鄧木卿翻攝）

回顧案情，洪嫌昨日中午帶著3把刀從中捷水安宮站上車，隨即就亮刀攻擊乘客，一名27歲許姓男子見狀立即上前制伏奪刀，還有多名乘客也上前幫忙，最終順利將人壓制，直到警方到場將洪嫌逮捕，而事件造成許男跟一名17歲高中生受傷送醫。

▲洪嫌入住後直到21日10時39分才離開。（圖／記者鄧木卿翻攝）

經警方調查，洪嫌19日晚間就從台南搭乘高鐵北上，並於6時53分抵達台中後入住某汽車旅館，直到21日上午10時39分退房，搭乘計程車前往水安宮站。

透過監視器畫面可以看，洪嫌19日晚間帶著一只大的黑色包包入住汽車旅館，全程淡定與工作人員對談，隨後走進房內，直到21日才退房；而另外一段畫面，洪嫌抵達水安宮站時，還先到置物櫃中放置隨身包包，隨後才進到捷運內犯案。

初步了解，洪嫌早在一星期前就在高雄路竹一間五金行購買凶器，警方認定他的行為已構成預謀犯案，目前全案仍在積極調查中。

▲洪嫌犯案前先於置物櫃放置隨身包包。（圖／記者鄧木卿翻攝）