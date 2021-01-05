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魏應充捐50輛棒球車引迴響　捐車紀錄影片台中感動首播

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會長期深耕台中基層棒球並捐贈10輛交通車。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會創辦人魏應充去年捐贈50輛8人座交通車給11縣市基層棒球校隊或單位，引發熱烈迴響，捐車紀錄影片今天在台中市的捐贈儀式上感動首播，台中市運動局局長李昱叡感謝頂新和德文教基金會自2018年來，長期贊助台中基層棒球隊球衣球具，並捐出10輛交通車，提升小球員們的交通安全。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心基層棒球發展，近年透過「接棒未來」公益計畫捐贈球衣球具給中台灣20多所學校、贊助潛力棒球小將赴日留學外，去年更啟動台灣最大規模棒球交通車捐贈計畫，致力提升小球員安全，另也提出「棒球生態圈」構想，促旗下職棒味全龍隊攜手公益計畫團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲自由國小棒球隊。

這項大規模棒球交通車捐贈計畫去年下半年啟動，交通車也在這段時間陸續撥交至各基層單位，台中市政府今天特別舉行捐贈儀式記者會，感謝頂新和德文教基金會長期深耕台中基層棒球並捐贈10輛交通車。

部分收到交通車的學校，日前也將新車開進校園及師生收到新車的影像分享給頂新和德文教基金會。為呼籲外界持續關心小球員行的安全，基金會今天也公布這段紀錄影片，傳達孩子們看到新車的感動與對棒球夢的熱情。

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲台中市運動局局長李昱睿。

李昱叡表示，中市基層棒球在近期全國棒球賽事中成績斐然，例如在第8屆台彩盃首度奪下冠軍，在諸羅山盃高年級組由忠孝國小奪下冠軍，而低年級組則由塗城國小奪下歷年最佳成績的亞軍，顯示中市基層棒球體質越來越好。

李昱叡指出，運動局提供各校棒球隊資源之餘，頂新和德文教基金會持續3年的捐贈，更是功不可沒；此次捐贈交通車促進球隊移動便利，更協助提升基層棒球隊的交通安全，期望未來繼續合作，持續推動棒球運動，培養基層棒球人才。

台中市教育局表示，此次頂新和德文教基金會捐贈棒球交通車，市內受贈學校有塗城國小、大仁國小、四德國小、上楓國小、自由國小、力行國小、光隆國小、向上國中、豐陽國中及北勢國中共10所學校，未來亦將結合味全龍隊舉辦市內各學校棒球基層扎根計畫，及回饋社會活動。

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，魏應充創辦人重視基層棒球發展，自2018年起與台中市棒委會合作，連續3年捐贈市內12所學校棒球校隊所需的球衣、球具，協助減輕他們的經費負擔，並請味全龍球員親自至校內舉辦「棒球小教室」指導球員，目的就是幫助台灣棒球教育發展。

魏應充捐50輛棒球車引迴響（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德基金發言人歐陽劭瑋。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，「頂新和德基金」從2015年設立起截至2020年9月止，總共投入新台幣8.71億元，實質捐助319693人次，並支持4014間團體機構，舉辦506場活動、課程與講座。魏應充捐助代表期盼藉由公益成果拋磚引玉，帶動更多志工與善士共同投入。他始終堅信：眾人群策群力，「善愛為寶，台灣共好」願景可期。頂新和德基金將秉持初發心，持續為社會公益奉獻一己之力，齊心為台灣的共好未來而努力。

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