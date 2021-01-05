全台首例！金門烏坵鄉民代表會主席「從未關心鄉務」　慘遭罷免成功

▲金門縣烏坵鄉民代表會主席遭罷免。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳奕靖／金門報導

暨前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台掀起一波罷免熱潮，先是桃園市議員王浩宇的罷免案成案，緊接著是高雄市議員黃捷，而高雄市議員陳致中的罷免案則宣告二階連署失敗，接著則是罷免高閔琳案，2020年12月30日才交出二階連署書。此外，金門也出現了罷免行動，4日的烏坵鄉民代表會罷免主席行動，以2票通過罷免案，也成為全台鄉代會罷免主席成功的首例。

據發起人表示，烏坵鄉民代表會蔡姓主席自獲任以來，除了每年2次的定期及2020年8月的臨時會返鄉參加議事之外，其均未返鄉關心鄉務，就連金門縣長率領縣府團隊登島視察，蔡姓主席也藉故未返，整場視察獨缺主席。





▲烏坵鄉民代表會罷免主席案連署書。（圖／記者林名揚翻攝）

發起人提到，蔡姓主席每次返鄉期間都滯留在生活設施較佳的大，除了視導行程之外，均外返回原籍居（小村）關懷鄰里，更無視村民的反感，而其居於領導要直，卻只關心自己的群益、福利，對內卻無法服眾，對外也無力會務推展，明顯有負於選民之託，因此提出罷免案。

歷經連署，罷免投票於4日舉行，烏坵鄉民代表會蔡姓主席最終以2票遭到罷免，成為全台第一名遭到罷免的鄉民代表會主席。