　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

▲中國人壽。（圖／中國人壽提供）

▲中國人壽元月升息一張美元保單。（圖／中國人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

元月壽險公司宣告利率調整狀況出爐，國泰、新光、遠雄、元大四壽險調息，中國人壽則是將1張美元保單從3.1%調高至3.15%。

新光人壽、遠雄人壽調降宣告利率5到10個基本點（一個基本點等於0.01個百分點）；元大人壽則是調降11張新台幣利變保單5到15個基本點間，調整後的宣告利率為1.75%至2.1%。

針對調降原因，新光人壽表示，考量市場利率持續走低、避險成本維持高點，調整部份台幣及人民幣商品，台幣保單被調降10個基本點，人民幣保單則是10個基本點；調整後宣告利率，台幣是0.81%至1.90%，人民幣為2.55%。

▲元月壽險宣告利率。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

▲元月壽險宣告利率。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

新光人壽指出，此次調整商品張數的幣別比例，台幣占80%、人民幣占20%；元月新台幣利變宣告利率降10點後，新台幣保障型約宣告1.9%，儲蓄型約宣告1.5%。

壽險龍頭國泰調整8張停售保單宣告利率，3張新台幣利變保單降9個基本點，調整後的宣告利率為0.26%；兩張美元保單調降5點，宣告利率為2.6至2.75%；3張澳幣保單則降10點，宣告利率為2.1至2.85%。富邦、南山、台灣人壽元月皆無調降宣告利率。

ET快訊
朱俐靜罹乳癌崩潰：為何是我？　痛到爬不起來曝最新病況
今年首起！北部女沒打疫苗染A流重症　托嬰中心爆5人群聚
美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰
中一中學生拒讓座　阿伯怒炸嗆「敗類」扭打成一團影片曝光
快訊／台中夫妻吵架　他被趕出門6天返家見老婆亡

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

鎖國4489名境外生進不來！　教部明跨部開會討論「專案入境」

凌晨「挺巨肚」上完廁所超難睡！吳東諺一把抱住…白家綺感動笑了

桃園「角板山行館」6處翻新！梅樹下品茗超Chill　6大活動1/9登場

企業協助中高齡員工退休準備　最高每年可拿50萬補助

付錢洗負評！醫被威脅「付假消息保護費」　6大醫學會聯合發聲明

融於肌膚的好氣色！春季5款「自然色頰彩」盤點　

阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

搶過年換機潮　iPhone 12系列最高降4500元

情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

保險熱門新聞

年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

一張表懂車禍調解官要看的單據

15家產險申訴率　國泰拿最低

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

壽險業AI革新　掌紋數據就能規劃保險！

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

失扶險沒了還有長照、失智險！　該怎麼買一次看

「保單借款」6大優點　專家這麼說

永達保經342人進百萬圓桌

車禍和解常無效　產險業會提告

過年前換新車　記得將舊車保險退保

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

更多熱門

相關新聞

年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

辛苦一年領到的年終獎金，可透過多重資產配置降低波動風險。富邦人壽今（4）日表示，現在的配置將影響十年後擁有多少資產，全球疫情延燒導致資產風險升高，想投資卻擔心高風險，建議配置「後收型」類全委保單。

壽險業AI革新　掌紋數據就能規劃保險！

壽險業AI革新　掌紋數據就能規劃保險！

全台偏鄉學童花東佔近兩成！　壽險業者做公益愛心不落人後

全台偏鄉學童花東佔近兩成！　壽險業者做公益愛心不落人後

陳敬鎧民事再拿一勝　免還百萬保金理由出爐

陳敬鎧民事再拿一勝　免還百萬保金理由出爐

IBM人工智慧平台助陣　新光人壽首創AI 簽名辨識系統

IBM人工智慧平台助陣　新光人壽首創AI 簽名辨識系統

關鍵字：

富邦人壽國泰人壽新光人壽遠雄人壽

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面