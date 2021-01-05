中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

▲中國人壽元月升息一張美元保單。（圖／中國人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

元月壽險公司宣告利率調整狀況出爐，國泰、新光、遠雄、元大四壽險調息，中國人壽則是將1張美元保單從3.1%調高至3.15%。

新光人壽、遠雄人壽調降宣告利率5到10個基本點（一個基本點等於0.01個百分點）；元大人壽則是調降11張新台幣利變保單5到15個基本點間，調整後的宣告利率為1.75%至2.1%。

針對調降原因，新光人壽表示，考量市場利率持續走低、避險成本維持高點，調整部份台幣及人民幣商品，台幣保單被調降10個基本點，人民幣保單則是10個基本點；調整後宣告利率，台幣是0.81%至1.90%，人民幣為2.55%。

▲元月壽險宣告利率。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

新光人壽指出，此次調整商品張數的幣別比例，台幣占80%、人民幣占20%；元月新台幣利變宣告利率降10點後，新台幣保障型約宣告1.9%，儲蓄型約宣告1.5%。

壽險龍頭國泰調整8張停售保單宣告利率，3張新台幣利變保單降9個基本點，調整後的宣告利率為0.26%；兩張美元保單調降5點，宣告利率為2.6至2.75%；3張澳幣保單則降10點，宣告利率為2.1至2.85%。富邦、南山、台灣人壽元月皆無調降宣告利率。