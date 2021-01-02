壽險業AI革新　掌紋數據就能規劃保險！

▲台灣人壽運用AI技術設置「AI解盲」，掌紋數據能幫民眾規劃保險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

壽險業持續數位轉型，結合AI大數據應用，串聯線上、線下提供人性化服務，不僅台灣 IBM 宣布攜手新光人壽，推出壽險業 AI 簽名辨識系統，台灣人壽運用AI技術設置為保戶「解盲」，透過掌紋數據就能規劃保險。

新光人壽副總經理暨資訊長林國彬表示，AI 簽名辨識模型有了標準化的簽名辨識機制，除了能加速比對文件簽名的流程，並降低簽名判讀錯誤的可能性，確保每一個保戶的權益能充分受到保護，大幅提升客戶服務體驗。



台灣人壽持續數位轉型，深植人性化服務，並以「安、穩、傳」關鍵字推動保險人生階段策略，並推出全新網站，以一站化服務設計，使保戶能在網上完成「保險資訊取得」、「規劃方案速覽」和「預約顧問」三大體驗，更結合AI大數據應用，落實以數位創新達到友善客戶。

台灣人壽全新上線的「安穩傳」網站，運用AI技術設置「AI解盲」以及「人生九宮格」兩大專區，在「2020台北金融博覽會」為民眾熱門搶新鮮體驗項目，並將保險數位AI輕鬆融入日常生活場景服務中。

其中，「AI解盲」，只要上傳一隻手掌紋照片，透過掌紋數據加以解析，便可以分析出自己的運勢報告，並依此對應出保險規劃建議。

台灣人壽表示，保險規劃宜掌握「安全防護」、「穩定增值」、以及「傳愛一世」等要點，靠商業保險轉嫁人生風險，因此台灣人壽「安穩傳」網站，特別設有「人生九宮格」專區，民眾可依個人或家庭階段風險，以及經濟能力，參考「基本款」、「進階款」和「旗艦款」險種，找到最適合投保方向。