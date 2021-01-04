年終獎金別急著花！　壽險業者建議「後收型」類全委保單配置資產

▲富邦人壽強調，現在的配置將影響十年後擁有多少資產。（圖／記者張一中攝）

記者陳依旻／台北報導



辛苦一年領到的年終獎金，可透過多重資產配置降低波動風險。富邦人壽今（4）日表示，現在的配置將影響十年後擁有多少資產，全球疫情延燒導致資產風險升高，想投資卻擔心高風險，建議配置「後收型」類全委保單。

富邦人壽銀保通路處執行副總經理崔天麟表示，「後收型類全委保單，長期投資可達到保障與投資雙重效益」；適合兩種族群配置：第一、手中有充足的閒置資金，資產部位高，提早進場投資將有助於累積帳戶投資收益。第二、本身可動用的資金靈活，如存款、股票或基金較多，且短期內沒有資金調度的緊急需求。



全球金融市場變化多端，連動股市與債市的起起伏伏；面對金融市場的不確定性，鑒於保戶風險情緒上下起伏，尋求穩健及安全係數較高的投資型保單需求也大為增加，因此，慎選商品能夠替資產波動把關。

法國巴黎人壽今日聯手彰化銀行，連結瀚亞投資的「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金」，推出0到80歲皆可投保的年金保險，並表示，目標日期基金透過資產配置的穩定性，可提供保戶中長期退休規劃需求的選擇，近年來在台灣也逐漸受到保戶喜愛，規模仍持續增加。



法國巴黎人壽總經理戴朝暉指出，面對今年疫情的嚴峻挑戰及金融市場的動盪，法國巴黎人壽仍持續致力於提供符合保戶需求的投資型保險商品，希望為保戶帶來更安心的保障。