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阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

▲▼台東今年元旦假期在阿妹回鄉舉辦跨年演唱會的加持下，不止演唱會現場人潮滿滿，各景區也是人滿為患。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東今年元旦假期在阿妹回鄉舉辦跨年演唱會的加持下，不止演唱會現場人潮滿滿，各景區也是人滿為患。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

延續去年國旅熱潮，以及2020年張惠妹專場演唱會在台東，根據台東縣政府交通及觀光發展處統計，台東地區在元旦連假3天計約13.6萬輛車次湧入，整體交通入轄人次約45萬人次，縣內假期住房率平均8成以上，主要景點統計部分，旅客選擇景點前三名為伯朗大道及大坡池、小野柳及水往上流。

▲▼台東今年元旦假期在阿妹回鄉舉辦跨年演唱會的加持下，不止演唱會現場人潮滿滿，各景區也是人滿為患。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，台東一直都是島內跨年出遊的熱門地點，尤其今年在海濱公園辦理的張惠妹跨年演唱會更是備受各界矚目，縣府對於防疫不敢大意，除配合中央訂定跨年等大型集會相關防疫規範外，再提出10項跨年演唱會的防疫遵守事項，盡全力將防疫工作做到滴水不露。

▲▼台東今年元旦假期在阿妹回鄉舉辦跨年演唱會的加持下，不止演唱會現場人潮滿滿，各景區也是人滿為患。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府交通及觀光發展處余明勳處長進一步指出，台東縣內跨年及迎曙光相關活動原訂有4場次，最受矚目的阿妹跨年專場演唱會在做好各項防疫措施下如期辦理，雖然三仙台迎曙光場次基於防疫安全宣布取消活動，但從連假交通車潮數據來看，湧入的人潮並未因此減少。

▲▼台東今年元旦假期在阿妹回鄉舉辦跨年演唱會的加持下，不止演唱會現場人潮滿滿，各景區也是人滿為患。（圖／台東縣政府提供，下同）

緊接著到來的春節連假將迎接另一波出遊潮，縣府將會加強防疫宣導及環境消毒，也呼籲大家在台東享受「全台最早的日出」、「最純淨的空氣」、以及「最天然的環境」的時候，別忘了作好防疫準備，勤洗手消毒、人多場合配戴口罩及保持社交距離，才能玩得安心又愉快。

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阿妹元旦連假住房率伯朗大道大坡池小野柳水往上流

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