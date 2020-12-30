阿妹台東跨年...網售票「1張3千」　縣府急澄清演唱會「全免費」

▲不肖商家在購物平台上販售台東跨年演唱會的「門票」。（圖／翻攝網路）

記者徐愷昕／台東報導

「天后」張惠妹（阿妹）12月31日將在台東濱海公園舉辦跨年演唱會，集結她歷年巡演的精華，消息一出引發熱議，許多民眾都相當期待，開始訂房或車票準備衝一波！不過就有民眾發現，竟然有不肖商人想趁機斂財，在電商平台上販售「免費入場演唱會」的門票，一張還開價至3000元！對此，台東縣政府今（30）日緊急發聲明指出，演唱會所有活動皆「免費」，提醒民眾不要上當。

▲阿妹台東濱海公園跨年演唱會場地。（圖／台東縣政府提供）

張惠妹9月時無預警宣布將於12月31日在台東濱海公園舉辦跨年演唱會「20/21 aMei UTOPIA EAST」。而據了解，演唱會在當天下午3點開始有DJ秀及多位特邀歌手表演，直到晚上9點半才是阿妹的專場演出，她將集結歷年來四大巡演精華，現場還有跨年煙火秀，規模盛大，宛如一場國際音樂節；已經約一年沒有「現聲」的阿妹，也在演唱會預告影片裡，呈現一段感性獨白：「烏托邦的最東方，是旅程的終點，也是全新的起點，這是我等了很久的舞台，這一晚，一起迎接2021的美麗烏托邦。」令粉絲更是期待不已。

但近日卻有不肖商家在電商平台上兜售演唱會的門票，不僅開價1張3000元，甚至還販售主辦單位提供的免費VIP手環，一條4500元，據悉就連文化處免費贈閱的月刊也受牽連，被當成商品販售！對此，台東縣政府今（30）日發出聲明，強調跨年晚會所有活動都「免費」，民眾只要在網路上登記實聯制、戴上口罩即可進場，請大家切勿輕信，以免受騙或不小心觸法。

縣長饒慶鈴表示，張惠妹有心回饋鄉里，台東縣政府積極辦理，不論是防疫或周邊交通，眾人的努力都只為讓前來臺東跨年的民眾留下美好回憶，絕對不希望民眾為參加跨年活動而發生不愉快的事情。為做好嚴密防疫，搖滾區人數有總量管制，其他觀眾區可以再容納較晚進場觀眾，不需要門票就能進場，請觀眾不要輕易受騙。

文化處長鍾青柏則特別感謝前來臺東參加跨年的朋友，「文化處會盡全力把活動辦好，也請民眾保護好自己，做好防疫，並為演唱會的低溫做好保暖準備，希望大家都可以在臺東留下2020最後、最美好的回憶」。

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