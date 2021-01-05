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副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實了！將從重議處

記者賴文萱／台北報導

機組員又被踢爆出包！媒體報導華航一名貨機副機師，去年11月在居家檢疫3天期間違規外出打高爾夫球，12月又在自主健康管理期間，再跑出去逛賣場，出沒在人多的地方。對此，華航證實，該名個案確實違反規定，對於違反居家檢疫規定，當事人已承認錯誤及表達歉意，願意接受懲處，後續將依規召開人評會從重議處。

▲▼中華航空,華航,航空業,貨機,航空貨運,航運,China Airlines,波音747-400F Cargo,地勤作業,加油整補。（圖／記者李毓康攝）

▲華航一名貨機副機師，去年11月在居家檢疫3天期間違規外出打高爾夫球。（圖／記者李毓康攝）

華航一名副機師被踢爆，在居家檢疫3天期間內，違規外出到台中北屯高爾夫球場打小白球。此外，該名副機師12月還在自主健康管理期間，又再度外出去商場逛街，出現在人多的場所。

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▲▼中華航空,華航,航空業,貨機,航空貨運,航運,China Airlines,波音747-400F Cargo,地勤作業,加油整補。（圖／記者李毓康攝）

▲華航一名貨機副機師，去年11月在居家檢疫3天期間違規外出打高爾夫球。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，針對這起個案，初步調查此位機師執行CI-5107舊金山-台北貨機任務，於台灣時間11/13 01:54抵台，應執行三日居家檢疫，因此11/15外出確實已違反規定；執行CI-5321安克拉治－台北貨機任務，於台灣時間12/22 12:47抵台後，依規定可在三日居家檢疫結束後外出，但在自主健康管理期間，應避免前往人潮較多的場所，外出並應戴口罩。

對於違反居家檢疫規定，當事人已承認錯誤及表達歉意，願意接受懲處。華航表示，將依調查結果提報民航局及指揮中心，並依規召開人評會從重議處。

華航重申，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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