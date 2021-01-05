獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多　風光農場淪無人荒地

▲負責人黃國男已過世。（圖／翻攝自世界蛇王教育農場臉書）



記者黃可昀／綜合報導

台南占地2000多坪的「世界蛇王教育農場」將關閉，負責人「蛇王」黃國男去年心臟病過世，由於來參觀的人潮越來越少，家人決定把土地分割出售來還清債務。黃國男過去的爭議事件也再度受到討論，包括飼養環境不佳、讓獅子與老虎異種繁殖生下「彪」等事件。

世界蛇王教育農場過去有孟加拉虎、非洲獅、黑熊、長臂猿、劇毒眼鏡蛇等動物，是很多遊客到台南必踩點的行程，但負責人黃國男曾被指控虐待動物，沒有給牠們良好的生存環境。農業局稽查後表示，農場內的動物都很健康，並沒有虐待的情形，有待改善的只有飼養環境，建議可以加強清潔，但這回應再度引發動保團體不滿，也拿出動物行為異常、焦慮自虐的影片來證明，飼養環境確實有很大的改進空間。

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▲農場曾是著名觀光景點。（圖／翻攝自世界蛇王教育農場臉書）



除了飼養環境爭議外，黃國男最廣為人知的就是2010年拿獅子與老虎來交配，成功繁殖出混種「彪」，但彪天生就基因缺陷，就算順利活下來也會有很多疾病，目前僅剩一隻母彪還活著，被安置在屏科大的保育類野生動物收容中心。此外，黃國男2010年也被爆料走私孟加拉虎，開價一隻55萬元，還利用自己過去任職「農委會動保諮詢委員」的專業，偷鑽《野保法》漏洞來賺取暴利，最後遭到台南地方法院判刑。

雖然黃國男生前傳出不少爭議事件，但他事業確實一度非常出色，農場巔峰時期每天都有上百名遊客參觀，他也是全球第一位人工繁殖眼鏡蛇成功的例子，可惜後來動保意識抬頭，農場生意漸漸沒落，如今黃國男撒手人寰，農場的豐功偉業的跟著畫下句點。