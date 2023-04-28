陳建仁視察捷運東環段　蔣萬安請命2件事

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁28日同框台北市長蔣萬安，一同視察捷運東環段規劃情形。蔣萬安受訪表示，感謝中央通過東環段核定，但他也當面向陳建仁請命，目前台北市捷運工程仍有幾段在招標，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央能夠給予協助幫忙；另外，也希望陳建仁能盡速核定北市警察相關勤務繁重加給經費。

▲行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安視察台北捷運環狀線東環段規劃情形。（圖／記者湯興漢攝）



台北市捷運局指出，東環段路線全長約13.25公里全線採地下化方式興建，總經費1024億元，中央補助202.56億元、北市府822.3億元，共設10座車站及1座機廠。其中，有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，工時預計9年半全線完工。

蔣萬安表示，他上任後非常重視捷運工程，積極和中央溝通協調，很感謝中央在3月29日正式核定，接下來也會進行後續程序，希望朝2年內動工的目標前進。不止捷運東環段，南、北環段也希望接下來幾個區段標發包，同時包括萬大線1、2期，信義東延段等，現在施工進度70%，萬大線一期工程也達到65%，「我們會積極全力興建，整個交通捷運網絡位於雙北全面提升」。

蔣萬安也感謝行政院長陳建仁，偕同中央部會關心台北捷運東環段興建，希望未來包括信義東延、萬大一二期，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，中央能夠給予協助幫忙。

媒體接著問，有東環段可以解決內科問題，但之後民生汐止線也開工，可能會造成交通黑暗期，市府有做長遠規劃？蔣萬安說，都有整體規劃，捷運東環段希望在2年內動工，民生汐止線現在進度也跟新北溝通好了，在新北做整體一致規劃，我們都有階段性計畫進行，確保周邊交通民眾生活衝擊降到最低。

至於和陳建仁同台，會談什麼？蔣萬安說，首先是感謝中央關心台北市捷運建設，3月29日核定捷運東環段，接下來很多需要中央協助的，希望中央能盡速對北市府爭取警察相關勤務繁重加給，希望中央能盡快核定，給予基層相關幫助，照顧他們，也維持地方治安。