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台中早餐店老闆性侵女保險員焚屍　高大成「關鍵證詞」讓他判死刑

A女的屍體在現太平區的一處產業道路旁被發現，檢警在現場進行鑑識。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

19年前，台中市發生一起早餐店老闆何承翰姦殺女保險員命案，何男落網後雖坦承殺人，卻否認性侵，而法醫高大成驗屍發現，死者生前遭性侵，死後遭姦屍，高的證詞，讓惡狼被判死刑。而本刊採訪偵辦此案的退休刑警，他說，何男曾炫耀說，他邊性侵，邊掐著被害人脖子，享受「窒息式性愛」，其變態行為人神共憤！

2001年12月18日晚間9點多，女保險員的丈夫因妻子晚歸、失聯，在街上找尋時，見到陌生男子開著妻子的車，當他上前詢問，立刻逃逸，A女丈夫報案數日後，警方在太平山區產業道路發現一具肩部以上遭焚燬的女屍，死者證實是A女，且生前遭性侵，警方很快逮捕兇嫌何承翰。

A女遇害當晚，凶手何承翰（左）開著她的車，在路上被A女丈夫（右）遇到。

何承翰坦承殺人，但堅稱與死者是男女朋友，兩人合意性交，因被譏笑才失手殺死人。但何男的謊言，被法醫高大成戳破，高證稱，「死者生前遭受激烈、強迫性的侵犯」，被告知道強姦殺人極可能被判死刑，因此當庭恐嚇高大成：「你敢亂講，我出去你就死定了。」但高進一步指出，何男行兇後有褻瀆死者行為。

何承翰（圖）落網後坦承殺害A女，但辯稱2人是男女朋友。（東森新聞提供）

一位當年參與此案的小隊長指出，在沒有錄音的時候，何承翰炫耀的說，他一面性侵A女，一面掐著她脖子，享受「窒息式性愛」，但正式訊問時，他又矢口否認。

A女為與何承翰洽談保險，前往何開的早餐店而遭遇不幸。（東森新聞提供）

法官認定，何承翰毆打A女昏厥後性侵她，本以為她死了，欲拖到廁所處理屍體，聽到被害人肚子「咕咕」叫，乾脆將她活活勒死，接著在台中、台北等地盜領提款卡，故佈疑陣，還租車將屍體載到太平山區，焚燬臉部，棄屍產業道路。

法醫高大成證稱A女生前遭性侵，死後還被猥褻，是凶手遭判死刑的關鍵。

警方查出，A女遇害前幾天，何承翰曾侵入一家正要打烊的服飾店，拉下鐵門，性侵女店員，洗劫財物，由於犯罪事證明確，法官判他死刑定讞，但至今尚未伏法，使得家屬至今無法走出陰影。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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