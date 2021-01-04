女生約會為何「拖這麼久」才出門？他曝邀約1禁忌：根本是罪過

▲女生出門梳妝打扮的時間，遠遠超出男生的想像。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者劉佩婷／綜合報導

男生與好友相約總是一句話說走就走，不過在女生之間可是沒辦法！日本就有一名男子表示，指自己在學會化妝之後，開始理解為何女生不會隨性赴約，並認為邀約女生「現在就出去玩吧」根本是罪過。貼文獲得許多女生共鳴，「終於有男生明白女生的難處」。

日本男網友「@yaki_sakana12」在twitter上發文表示，自己因為皮膚問題開始注重皮膚保養，進而開始鑽研美容相關知識及摸索化妝的技術，甚至還考取了「化妝品成分檢定1級」。日前他有感而發寫下，「自從開始化妝以來，我完全可以理解如果約女生現在出門，確實是犯了一個很大的罪過！」指女生在家通常都是素顏，這時如果男生突然約女生出門，完全沒有給對方時間準備，這樣會顯得不尊重。更表示，「原本還真的不知道出門到底是為什麼可以拖這麼久？」但現在終於明白化妝的程序跟步驟不是那麼簡單了！

貼文一出立即引來大批女網友認同，「就算提前說了，我還是要花三個小時梳妝打扮才能出門！」、「女生出門最基本的就是化妝啦！」、「終於有男生明白女生的難處了！」」、「自從學會化妝後就覺得時間永遠不夠用。」更有人強調，要約會的話，要先約好時間，謝絕臨時邀約。男網友則驚訝表示，「我原本都沒想那麼多！謝謝你告訴我！」、「從現在開始學會謹慎一點了！」