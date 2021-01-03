快訊／新年3天2度擾台！運8闖我西南空域　空軍廣播驅離

▲運8反潛機。（圖／國防部提供，下同）
記者黃巈禾／台北報導
國防部3日晚間證實，一架運8反潛機3日進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國防部公布資料顯示，2021年1月迄今，3天已累計2架次共機，包括2日運8技術偵察機1架次，3日運8反潛機1架次。
另外，就2020年共機擾台頻率而言，國防部日前證實，2020年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，2020年就有380餘架次共機擾台。換句話說，近乎天天有一架次共機擾台。
▲運8反潛機。（圖／國防部提供，下同）
記者黃巈禾／台北報導
國防部3日晚間證實，一架運8反潛機3日進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國防部公布資料顯示，2021年1月迄今，3天已累計2架次共機，包括2日運8技術偵察機1架次，3日運8反潛機1架次。
另外，就2020年共機擾台頻率而言，國防部日前證實，2020年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，2020年就有380餘架次共機擾台。換句話說，近乎天天有一架次共機擾台。
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