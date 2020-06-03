超夯口罩網敲碗：彩虹小馬、變形金剛　冰雪奇緣要和大家過暑假

▲暑假將推出冰雪奇緣口罩。（圖／中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央宣布1日起口罩自由買賣，中衛訂出一盒50片300元的價格，從6月2日起陸續生產「酷黑」、「天空藍」在電商平台開始販售，消息一出讓消費者超期待，一上架不到2分鐘就賣光，甚至還有網友跪求「盒裝不同顏色的口罩」，中衛也透露迪士尼口罩將在本月上市，暑假也將推出冰雪奇緣口罩，請大家拭目以待。

彰化口罩大廠華新出產的口罩講究功能性，有鑽石、雲朵及運動口罩、甚至還有看牙醫專用口罩等等，為了因應市場需求，6月底開始將生產彩虹小馬與變形金剛口罩等等。

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▲華新醫材生產功能型口罩。（圖／ETtoday資料照）

而老字號中衛則是以出產彩色口罩聞名，尤其夏天越來越熱，除了講究品質，親民的價格，掛在臉上的口罩顏色多變化，也是追求的一大重點，中衛至今已經生產30多種顏色，有越來越多的民眾收集彩色口罩，在網路不斷發酵，更使得中衛在這一波新冠疫情中持續爆紅。

中衛行銷經理周令怡電訪時指出，現在一天不到40萬片口罩行銷到各大通路，一上架就銷售一空，甚至有其他通路平台要求多增加1到2萬盒，上午在其他平台上架販售，不到2分鐘搶購一空，讓網友大喊，真的超搶手。

▲中衛生產30多種彩色口罩。（圖／中衛提供）

周令怡也指出，6月份，中衛口罩還是持續被徵收45%的產能，所以是不會那麼好買的，未來10月份將加入3條生產線，預計可增加15-20%的產能。同時也透露，網友期待的兒童口罩也將陸續生產，6月會有迪士尼、7月將會生產「冰雪奇緣」口罩，也讓這些超咖哇伊的卡通人物，陪伴消費者一起過個快樂的暑假。

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