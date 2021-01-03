差點不想努力了！陳阿姨叫外送「備註1行」　店員心癢拿出離職單

▲陳阿姨叫外送，給不想努力的機會。（圖／翻攝自店家臉書粉專）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子網路很流行「阿姨我不想努力了」的哽，意指不想工作賺錢的年輕男性，尋找多金的年長阿姨包養，願意用自己的時間甚至肉體來換取穩定的物質生活，如今這個哽已經完全融入生活中，就連外送也差點就不想努力了！

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竹北一家連鎖健康餐跨年夜照常營業，卻接到1張詭異的外送單，讓店員忍不住直呼「這樣我到底要放在管理室還是送上樓？」客人單點一份牛排餐盒，備註欄自稱是「陳阿姨」，貼心提醒外送員天氣很冷，要注意安全，餐點送達時放在警衛室即可，「但是，不想努力的話可以送上樓…」。

▲很多網友都說會送上去試試看。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



正是最後一行字讓店員看了心癢癢，店員還心動地說，「看到都不想努力了.......該不會是人生的轉淚（捩）點？」內場師傅看到這張單也都搶著去外送，甚至紛紛拿出離職單，只想問那位陳阿姨還缺幾個人陪伴？

貼文被網友轉發引起討論，多數網友指出，如果自己是外送員會先試著送上樓看看，畢竟機會難得不想錯過，「我會努力送上樓」、「先上去，再看要不要努力」、「送上樓了，看有沒有ps5跟哀鳳12」、「死也要送上去」。