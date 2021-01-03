苗栗民宅火警　民眾拔腿快逃…三合院幾乎燒光

▲苗栗苑裡一處三合院平房，午間發生火警。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣消防局3日午間接獲報案，苑裡鎮苑港里一處三合院平房發生火警，消防人員出動滅火，火勢大約半小時左右撲滅，現場並無人員傷亡，至於起火原因，仍待後續調查。

苗栗縣消防局午間接獲一起三合院起火報案，苑裡消防分隊以及通霄、三義分隊人員立刻出動支援。人員到現場後，發現三合院屋頂已冒出火舌，陣陣白煙不斷竄出，所幸屋內民眾逃生及時，無人員受困，消防人員緊急布置警戒線，大約半小時左右將火勢撲滅。

這座40平方公尺大的三合院幾乎被火舌薰得焦黑，財損尚待估計，至於起火原因，後續將由火調科接手調查。

▲▼火勢大約半個多小時被撲滅，火調科人員正在釐清起火原因。







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