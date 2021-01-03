快訊／台中民宅起火狂燒！延燒100平方公尺　財損至少35萬

記者李忠憲／台中報導

台中市新興區3日上午發生一起火災事故，事發當時屋主兒子在木屋旁燒廢棄材料，但火勢卻延燒至一旁木屋。對此，警消獲報後，趕忙派員搶往搶救，所幸這起事故沒有造成任何人員傷亡。

▲木屋起火狂燒。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

這起事件發生在3日上午9時許，事發當時有民眾向警消報案指稱，有廢棄物起火燃燒，延燒到房子，而警消獲報後，派遣消防車11輛、救護車2輛、消防員37人前往搶救，而消獲報後於30分鐘將火勢撲滅，經初判燃燒面積約為100平方公尺，財物損失約35萬元。