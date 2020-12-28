25歲男圖書館「握鳥狂搓」...繞到女高中生身後！她見滿腿白濁嚇傻

▲男子被依法判拘役20日。（圖／民眾提供）

記者林昱萱／彰化報導

彰化一名25歲的男子「阿宏」（化名）日前在某圖書館內，將其生殖器裸露出來，不僅在該處進行猥褻行為，之後甚至還將精液射到一名女子身上，行徑相當誇張。對此，彰化地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿宏基於意圖供人觀覽之意圖，於7月間某日在彰化某圖書館內，將褲子解開後，把生殖器裸露在外，並不斷把玩搓揉，更誇張的是，發現一名女高中生「阿桃」（化名）獨自在圖書館內後，竟然偷偷走到對方後面，不斷用手搓揉自己下體，直到射精在對方身上後，才匆忙離去。

當阿桃察覺腳上有不明液體之後，嚇得趕緊向圖書館人員反應，而經調閱監視器之後，警方獲報循線將阿宏逮捕到案。對此，阿宏於警訊、偵查時均對案情坦承不諱，且有阿桃之筆錄、監視器錄影截圖2張佐證，因此阿宏的犯行堪以認定。

對此，法官認為，阿宏為心智成熟之成年男子，為逞一己私慾，竟於圖書館之公眾場所自慰而猥褻行為，已經破壞社會善良風俗，所為實有不當，考量其犯後坦承犯行，且態度良好，審酌其家庭經濟狀況、智識程度後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。