租屋套房藏小姐...他喊價30分鐘1500！下秒拉到大人物　下場慘曝

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）在苗栗某處租了一間套房，並在該處容留越南籍女子「花花」（化名）與不特定男客從事性交易，自己則從中收取傭金。對此，苗栗地院審理後，依法判他6月徒刑。

判決指出，阿傑日前才因為妨害風化、妨害性自主案件被判刑入獄，未料他執行完畢之後，卻不知悔改，竟基於容留、媒介女子與他人為猥褻行為而營利之犯意，容留花花在苗栗某處以30分鐘1500元之價格，與不特定男客從事全套性交易，而自己則從中抽取500元傭金做為報酬，其餘1千元則歸花花所有。

整起事件直到有便衣警察在附近執行查緝色情賣淫勤務時，阿傑主動上前招攬對方，遭到警方當場查獲才曝光。對此，警方一入內即表明身分，並於現場扣得保險套2個、潤滑液1瓶。對此，阿傑於警訊、偵查時均對犯行坦承不諱，且與證人花花所述之情節相符，因此其犯嫌堪以認定。

對此，法官認為，阿傑不思以正途營利謀生，竟容留、媒介女子與他人從事性交易行為，對社會善良風氣已構成負面之影響，所為實不足取，念及其犯案後坦承犯行，在審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯圖利容留性交罪，累犯，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。