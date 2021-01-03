外送員被客狠打咬傷　「甩棍哥」現身嗆討拍！網友分析真相打臉

▲外送員遭客人咬傷。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）

記者劉亭／綜合報導

一名外送員自爆，送餐時和男客人起口角，對方竟然拿甩棍攻擊，之後手更被咬傷，讓他大嘆「我是不知道做外送員竟然那麼低賤」。甩棍男隨後也發文回應，外送員跟本再裝可憐討拍，但看了兩人對話和傷口照片後，反而被網友們罵爆。

外送員2日在「爆料公社二社」發文表示，在等待餐點的過程中，客人溝通時態度不佳，還嗆聲「是關我屁事」，外送員回答「說話不用這樣」，沒想到卻引起客人怒火。

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▲左邊為客人傳送訊息，右邊為外送員回覆。

送餐到對方住處時，外送員突然遭到甩棍毆打，趕緊把武器搶走，但客人繼續用嘴咬人，還威脅自己是某某堂道上兄弟。過程中客人女友都在旁邊觀看，直到最後處理了甩棍後才報警。

「甩棍哥」之後發文澄清，外送員抵達時開始質問女友「看不懂訊息」，還要把事情放上臉書，他這才受不了現身，對方卻嗆「有本事出來單挑」，還先動手推人，他才受不了動手。

「拜託你想討拍也別一副我好慘的樣子。」甩棍哥也指出，外送員被自己壓在牆角，只剩頭能動，但也把他的右手咬傷，這時候就請女友報警處理了，根本沒有甩棍，對方原本來在嗆聲，一見警察來突然走不動路了。

▲客人發文稱外送員在裝可憐討拍。

許多網友看了貼文之後，認為客人態度真的不好，「關我屁事……怎麼感覺你挑釁在先」、「人家只是説已經到店了，等店家製餐，貼心通知而已，你口氣比較差吧」、「一開始不要回“關我屁事“這麼嗆，一定沒後續這麼多鳥事」、「這真沒必要分對錯、反正就是一個巴掌拍不響罷了、能動手就別動口」、「阿就大屁孩吵架啊，講話愛嘴秋又要哭說人家挑釁你」。

最後有網友專業分析，其實是外送平台系統出錯，「前一個司機他有傳訊息給樓主說已到店家餐點還在製作，之後要等太久轉單了，而第二個司機看到的訊息是都在同一邊（我們的系統頗爛），看不出前面的對話是誰說了哪一句，於是問了樓主，對話中那句管（關）我屁事引發司機不爽，最後在住家發生什麼就不知道了」。