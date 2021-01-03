把握今天！明起北台有雨接寒流「感受比小霸王冷」　大屯山會下雪

▲強「輻射冷卻」作用，低溫仍在10度以下。今晨截至6時最低氣溫出現在苗栗造橋鄉6.7度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(3日)晨冷空氣持續減弱，各地氣溫皆較昨晨回升；新竹以南至高雄天氣晴朗，強「輻射冷卻」作用，低溫仍在10度以下。今晨截至6時最低氣溫出現在苗栗造橋鄉6.7度，白天陽光露臉氣溫回升。不過明天鋒面接近，北台灣週三前濕涼有雨；週四寒流南下轉濕冷，而且由於濕冷關係，感受上會比上一波還要冷。大屯山、七星山則在週五有機會下雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(3日)白天起大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，北海岸、北部山區及東北部則偶有零星短暫雨的機率；氣溫續回升，晚氣溫仍低，日夜溫差大。

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▲今(3日)白天起大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定。

週二、三(5、6日)鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；週四至週六 (7至9日)「寒流」南下，濕涼轉濕冷。最新歐洲模式及美國模式模擬皆達「寒流」的強度，其最低氣溫約比上一波乾冷的「強寒流」高1、2度，但帶來濕冷的天氣，感覺上會更冷、更令人不適。

最新模擬顯示，這波水氣較厚，3000公尺以上高山(合歡山⋯)降雪機率高，2000公尺(太平山⋯)亦有機率，大屯、七星山週五則在臨界條件。不過，模式模擬仍在持續調整，應繼續觀察。

▼最新(2日20時)歐洲模式，模擬8日20時850百帕溫度圖(左圖)顯示，強冷空氣達「寒流」強度。模擬8日20時地面預測圖(右圖)顯示，降雨範圍較上一波乾冷「強寒流」大。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）