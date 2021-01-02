擎天崗野牛逃下山避寒　闖菜園啃菜「慘踩山豬吊」受困

▲擎天崗野牛下山避寒逃亡，闖里民菜園竟踩「山豬吊」受困。（圖／翻攝自發現陽明山）

記者趙蔡州／綜合報導

陽明山擎天崗多隻野牛近期接連死亡，消息引發各界關注，不料2日又傳出一隻擎天崗野牛下山避寒時，在士林區平等里誤踩「山豬吊」陷阱受困，所幸最後被當地居民和保處人員及時發現救出。動保團體質疑，陷阱應該是有盜獵人士非法設置，不過平等里里長解釋，是農民為了防山豬設置的，不料被野牛誤踩。

有民眾2日上午10時許在平等里平菁街某菜園旁，發現有一隻擎天崗野牛誤踩「山豬吊」陷阱，導致後腳被綁死受困在原地無法動彈，緊急通報後相關單位協助救援。警方、台北動保處及平等里長徐明忠事後趕到現場救援，並於2日下午3時許解開陷阱讓野牛平安脫困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動保團體質疑，陷阱應該是有盜獵人士非法設置。（圖／翻攝自發現陽明山）

民眾及動保團體認為，盜獵人士私設山豬吊，行為明顯違法，警方應進行調查。對此，徐明忠解釋，事件所在地為當地居民菜園，經常有山豬闖入偷吃吃菜，居民才會在菜園中設置陷阱，不料這一次讓下山避寒覓食的野牛誤踩，野牛脫困後目前暫置在附近處所，待獸醫確認無礙後，會請里民騰出空間，收容讓其過冬。

陽明山擎天崗野牛近日發生接連死亡事件，台北市動保處2020年12月21日調查後研判，死亡原因應與長期營養獲取失衡有關，此與族群較多、天候因素、植被退化有關。陽明山國家公園管理處表示，後續除持續圍籬管理，同時會啟動緊急措施，將虛弱牛隻進行移地安置。