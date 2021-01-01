他爽喊年終領10個月！　網友曝「1關鍵大缺點」：一點都不羨慕

▲網友開心喊「今天拿年終十個月，好爽喔」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

2020年受新冠肺炎疫情影響，許多行業受到重大衝擊，整年下來營業額都不好，不過也有行業因此逆勢成長，意外創下驚人的業績。一名網友在就Dcard爽喊「今天拿年終十個月，好爽喔」，文章也立刻引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard以「今年拿年終十個月，好爽唷」發文，內容寫下「今天（12月31日）剛公布年終10個月，好爽喔」，之前消息還不確定，結果最後還是發了10個月，讓他直呼「爽歪歪，薪水馬上入袋，海運業，新聞都有，科科。」

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▲原PO表示，他是做海運業的，今年年終拿10個月。（圖／資料照片）

文章分享後引發網友熱議，有人羨慕說，「現在跳槽還來得及嗎」、「「10個月的確是很讓人羨慕的數字，恭喜」、「反正我單身，也想去跑船了」、「10個月真的很猛唉」、「恭喜，不過我的年終也是長榮發的，船票在手希望無窮啊。」

也有網友表示，「冒著老婆跟人跑的風險去拿這些錢，我寧願鑽研股票」、「我朋友很多跑船的，最後跑到只剩錢，老婆最後也跟人家跑，賺的錢讓老婆養小三，真的蠻辛苦的」、「整年下來有超過6個月要在海上漂，我可受不了。」