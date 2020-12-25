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「長輩屯振興券」堅決不花　月底拿一疊求救讓他氣炸

▲▼網友振興券花不完了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲長輩領振興券堅持不肯花，月底驚慌求救讓他傻眼：「早就勸快用了，死不聽。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

政府發放的振興三倍券31日即將到期，再不趕緊使用恐怕會變成一堆廢紙。一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他有許多長輩換了振興券後一直捨不得用，直到快到期了才緊張的問他「要怎麼辦」，讓他非常無奈。文章分享後引發熱議，網友紛紛提出可以消費的地點，甚至笑說「我可以出力幫忙花喔。」

原PO在爆怨公社無奈說，他真的不懂長輩究竟想什麼，振興券花1000元換了一直捨不得用，他平常就一直講要趕快去花掉，「後來講到都不想講了，這幾天快到期了，才跑來問券要怎辦」、「剩下沒有幾天，才開始煩惱很多地方不收，用不完會變廢紙，當初要您快用掉，不用究竟是想幹嘛啦。」

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照片中可以看見，原PO手上拿著至少23張500元、23張200元振興券，總共價值16100元，由於25日到31日還有7天的時間，應該怎麼花光振興券讓他非常頭疼。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友紛紛提出可以讓原PO花光振興券的地方。（圖／資料照片）

文章分享後引發熱議，有人提出消費的地點「直接買手機啊，貼一點買旗艦」、「百貨公司幾乎都會收，還有折扣喔」、「天天帶家人吃爭鮮啊，吃到跨年應該就吃光了」、「跑3C商場買起來，瞬間花光」、「賣場隨便買一買就榨乾了」。也有人說「留著傳家吧」、「我可以義務幫忙花喔」、「寄給我，我幫你們解決問題。」

 
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