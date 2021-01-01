台南2居家檢疫者趴趴走被逮　黃偉哲：拉高防疫嚴格注意！

▲台南2居家檢疫者趴趴走被逮，台南市長黃偉哲表示會拉高防疫，嚴格注意檢疫情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市31日查獲2名居家檢疫者趴趴走案件，一為台南市安平區張姓檢疫男子，31日凌晨跑到KTV與友人歡唱，被臨檢警方查獲，另為北區郭姓檢疫者，上午無故離開檢疫旅館，警方下午查尋到，市長黃哲指出，將拉高防疫規格，嚴格注意此一狀況。

台南市長黃偉哲指出，2020年的最後一天的時候，居然有3個人逃跑。這個居家檢疫的，一個是在高雄的檢疫所跑到台南來的，另外兩個是台南的居家檢疫的人，一個跑去唱KTV，一個跑去搭大眾運輸系統，這都是沒有辦法讓人家接受跟容忍的。所以我們在警察機關以及衛生機關全力的通力合作下，很快的把這些人找到，那並且用蠻重的金額來處罰，去唱KTV的處罰20萬，去搭大眾運輸系統的處罰30萬。黃偉哲說這個部分處罰不是目的，但是真的不明瞭他們為什麼在居家檢疫的時間，還這樣子趴趴走，造成防疫的可能的破口，以及全民的共同唾棄。

黃偉哲市長說，根據中央流行疫情指揮中心的規定，現在是一人一戶、不是一人一室，一人一戶就是獨立的一戶，所以說沒有辦法跟家人同住在同一個屋簷下了。那所以說，如果不行的話就是要去集中檢疫所，還有防疫旅館，市府會拉高防疫規格，那我們也會嚴格注意這樣子的狀況。

黃偉哲說，其實在衛生單位跟警政單位來講，大家操作這種居家檢疫的注意的措施，都已經操作蠻久的，那對可能產生的破口，可能逃跑的模式大致上是固定的，因此能夠在最短時間內把他們找到。

但是如果說大家都在集中檢驗所，就會比較好管控，因為出入口很固定，如果大家都在居家檢疫的時候，就不好管控，因為他很容易從家裡跑掉。因此，我們當然在容量還可以的狀況下，希望大家都住集中檢疫所。

黃偉哲也強調，現在碰到另一個問題，是因為農曆春節快到了，有大批返鄉人潮，大批返鄉人潮，2月11日過年，往前推14天，所以大概是1月26日以前，陸陸續續就會回來了，所以在這段時間，大家都要特別注意。那市府也會注意能量空間的調配，到時候回到台灣來，卻沒有地方來隔離檢疫，這點就是要特別注意的。

據了解，台南市31日查獲2名居家檢疫者趴趴走案件，一為台南市安平區張姓檢疫男子，31日凌晨跑到KTV與友人歡唱，被臨檢警方查獲，另為北區郭姓檢疫者，上午無故離開檢疫旅館，警方下午查尋到。

台南市衛生局表示，二起案件均已違反居家檢疫不得擅自外出之規定，衛生單位依法開立舉發通知書並移送集中檢疫所強制隔離，且依法重罰張姓檢疫者新台幣20萬及郭姓檢疫者新台幣30萬元整。

衛生局呼籲自國外返國市民朋友務必遵守居家檢疫14天規定，切勿心存僥倖違規外出，違反者逕行裁罰絕不寬貸。衛生局重申目前國際疫情持續嚴峻，市民配合落實防疫政策不可鬆懈，提醒市民朋友切勿心存僥倖而以身試法，經查獲違反居家檢疫相關規定者將予重罰，並依據傳染病防治法58條，入境旅客應詳實填寫並配合居家檢疫措施，違反居家檢疫規定者，依照情節輕重處10萬至100萬元罰鍰。

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