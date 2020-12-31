蔡英文：健保費率調至5.17%集結大家力量　給防疫、醫護人員支持

▲總統蔡英文前往問疫情指揮中心。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

衛福部長陳時中31日宣布，2021年健保費率，確定小幅調漲至5.17%，月薪3萬元者，每月多繳44元。對此，總統蔡英文稍早透過臉書也表示，集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給予防疫和醫護人員最大的支持。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，健保會在11月27日臨時會中達成調漲共識，卻首度無法決定費率，最終採兩案併陳供衛福部裁決。

以現行健保財務狀況試算，採用4.97%版本，明年會再度面臨安全準備金不足1個月問題，恐需再度面臨調漲；5.47%至5.52%則是符合104年健保會承諾，一旦安全準備金低於1個月下限，就要調滿2個月，有望凍漲2年，缺點是漲幅過高大家可能付不起。最後衛福部與行政院商議後，取兩費率版本中間值5.17%。

▼總統蔡英文前往慰問疫情指揮中心。（圖／總統府提供）



在陳時中宣布此訊後，蔡英文在下午親自帶著南機場夜市著名的「八棟圓仔湯」，還有巧克力，到疫情指揮中心慰勞跨年夜還要堅守崗位的防疫英雄。

蔡英文也表示，衛生福利部正式宣布，明年健保費率將小幅增加，回到2016年調降前的5.17％。她說，換算起來，月薪三萬元的朋友每月多繳44元、月薪四萬元的朋友每月多繳58元，集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給防疫和醫護人員最大的支持。



蔡英文說，「團結的台灣，盡責的國家隊，有你們真好，即將到來的新年度，也請繼續多多指教」！