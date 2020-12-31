蔡英文帶花生甜湯慰勞CDC　希望多點甜蜜「好事會發生」　

記者陶本和／台北報導

小霸王寒流侵襲台灣之際，疫情指揮中心指揮官陳時中也率領同仁抵抗英國變種病毒侵台，同時又得面對跨年群聚可能帶來的風險。為此，總統蔡英文31日下午，親自帶著南機場夜市「八棟圓仔湯」的花生甜湯，還有巧克力，赴疫情指揮中心慰問；府方幕僚透露，因為她認為防疫工作太辛苦，今年最後一天，要帶給大家多一點甜蜜，也希望「好事會發生」。

▲蔡英文總統親自慰問指揮中心，指揮官陳時中、疾管署長周志浩迎接。（圖／記者洪巧藍攝）



蔡英文在2020年的「最後一個行程」，則是傍晚來到中央流行疫情指揮中心，逐樓層向堅守崗位的各組別防疫英雄們感謝。由於這兩天剛好是霸王級寒流籠罩全台，蔡英文特別帶了南機場夜市知名的「八棟圓子湯」的花生甜湯，以及巧克力去探班。

至於為何準備這兩項甜品？府方幕僚笑著說，蔡英文覺得防疫工作太辛苦了，今年的最後一天，帶給大家多一點甜蜜，也希望「好事會發生」。

府方幕僚表示，去年的12月31號，開始針對武漢班機採取登機檢疫，因此到了今天，正好是台灣防疫作戰滿一週年，這場防疫作戰打了整整一年，直到今年的最後一天，仍然無法鬆懈，也因此蔡英文才特別要求幕僚，在今年的最後時刻，一定要再前往指揮中心感謝大家，並再次提醒國人，這場疫情的抗戰還在持續中，防疫還沒有到盡頭，一定要持續團結一致，共同打贏這場防疫的漫長戰役。