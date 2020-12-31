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沒有要求停辦跨年！陳時中：社區感染有疑慮但風險未增　做好防疫即可

記者洪巧藍／台北報導

英國變種病毒台灣現蹤，跨年活動還辦不辦成各縣市難題，台北市決定照常舉辦被指逆風。衛福部長陳時中今（31）日表示，目前國內並沒有沒有進入不明來源本土案例的下一層階段，僅能說「社區感染疑慮增加，但無證據顯示風險增加」指揮中心秉持一樣態度，針對跨年等大型集會加強但沒有要求停辦。

▲▼衛福部長陳時中說明2021年起健保費率調漲為5.17%定案 。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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國內疫情再出現變化，今天跨年包含基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市已宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播；至於最有指標性的台北市跨年，市長柯文哲今上午宣布照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫；台東、花蓮也都照常舉行。

針對國內出現2例英國變種病毒新冠病例，指揮中心發言人莊人祥說明，個案分別於入境與居檢期間即送醫隔離，對社區並未造成影響，現階段主要進行境管與加強居家檢疫。

陳時中今日表示，這兩天有跨年活動大家非常關心，有些地方政府停止，有些已經繼續辦理。而指揮中心態度一樣，把資訊透明公開。先前已經宣布秋冬專案集會的加強版，有強化防疫但未要求大家要停辦。

陳時中說，國內目前還沒有進入疫情下一層「不明原因本土病例」，集會本身指引並沒有變化。雖說現階段社區感染疑慮增加，並沒有證據顯示風險增加，也因此，仍維持當日公布，各個地方政府可根據防疫量能，做好應變計劃準備，進一步衡量其管制能力，自行決定辦與不辦。這沒有中央地方甩鍋，中央訂規則，地方執行，採用合作態度希望把事情盡量辦好。

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