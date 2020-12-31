蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

▲蔡英文總統12/31慰問指揮中心，指揮官陳時中、疾管署長周志浩迎接。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文在2020年最後一天視察指揮中心，指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳與疾管署長周志浩均出面迎接。蔡英文看到現場媒體時，先是詢問「他們是現場工作人員嗎？」得知是文字記者後，先是連說兩聲「辛苦、辛苦」，之後又開玩笑指著陳時中表示，「他今天是不是給你們很多要寫？」

蔡英文約在下午4時57分抵達疾管署，先是把舉手機拍照的記者誤認為疾管署工作人員，得知是駐疾管署的文字記者後，先是笑問「為何文字記者會用手機拍照？」陳時中在一旁幫忙回答，「因為攝影記者先回去了。」蔡英文得知後連說兩聲辛苦，隨後在虧了陳時中後，跟著指揮中心團隊上樓慰問指揮中心工作人員。

陳時中今（31）日召開臨時記者會，公佈明年健保費率，會中也被問到萊豬議題與英國變種病毒。他笑稱年底萊豬、疫情、健保「三箭齊發」，這兩天自己也很累，希望過年能有1到2天放空，把事情重新思考，為明年再做準備。

蔡英文視察指揮中心約半小時，於下午5時25分離開指揮中心，陳時中、張上淳與周志浩也陪同離開，並在蔡英文上車前閒聊2分多鐘。

陳時中表示，總統今天盛讚記者們美麗大方、英俊瀟灑，也謝謝大家長期進駐指揮中心，做最正確的報導，也感謝疾管署同仁這一年來努力，在樓上有與同仁打招呼，也跟他們照了相，所有同仁都很高興，感謝總統的鼓勵。上車前2分鐘的閒話家常，是在感謝張召集人長期以來對指揮中心貢獻。