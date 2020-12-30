南韓可望取得新冠疫苗技術！美韓兩國視訊會議　研擬共享核心技術

▲南韓與美國衛生防疫當局召開視訊會議，研擬共享疫苗核心技術。（圖／南韓疾病管理廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）昨（29）日與美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼•弗契（Anthony Stephen Fauci）召開視訊會議，雙方針對新冠肺炎（COVID-19）共同防疫應對、疫苗與治療藥物之研發上達成共識，研擬合作方案。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳今（30）日指出，鄭銀敬日前與弗契透過視訊會議討論，研擬未來韓美兩國將構築傳染病定期共同協商制度，互相分享抗疫經驗，進行疫苗與治療藥物相關技術合作與臨床共同研究。

雙方在會議中研擬，日後將針對輝瑞、莫德納藥廠出產之新冠疫苗核心技術「訊息核糖核甘酸」（mRNA）強化技術上的合作。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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