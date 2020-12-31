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十大政治新聞（上）新冠疫情、中美對抗　習近平「安內攘外」速重整

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢率先實施「封城」，引起全球關注。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

2020年全球飽受新冠疫情之苦，中國大陸除歷經「武漢封城」外，還遭遇了中美互關領事館、中印邊境衝突、「香港國安法」實施，以及軍機繞台「常態化」等大事。《ETtoday新聞雲》整理2020年大陸十大政治新聞，分成上下兩篇推出，供讀者迅速回顧與掌握。

（一）新冠肺炎爆發　湖北武漢全球首先「封城」

湖北省武漢市12月底出現「不明原因的病毒性肺炎」，後判定為「新型冠狀病毒」並開始向外傳播，武漢今年1月23日宣布「封城」，暫停對外交通及人員進出，直到4月疫情趨緩後才解除管制。

據大陸官方統計，截至12月29日，大陸累計確診病例數87027例，累計死亡病例4634例。

（二）中共審議通過「十四五」規​劃及2035年遠景目標

中共十九屆五中全會10月底於北京召開，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，主要有六大戰略，分別為堅定實施擴大內需戰略、優化和穩定產業鏈及供應鏈、完善城市化戰略、調整優化科技投入和產出結構、實現人與自然和諧共生，以及加強公共衛生體系建設。

此外，規劃內針對涉台部份也提到，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和九二共識。推動兩岸關係和平發展、融合發展。高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。」

▲▼大陸共有28個貧困縣脫貧。（圖／CFP）

（三）最後貧困縣摘帽　脫貧目標任務如期完成

貴州省11月23日宣布剩餘9個未摘帽的貧困縣全部出列。大陸國家主席、中共總書記習近平12月3日宣布，經過8年持續奮鬥，中國如期完成了「新時代脫貧攻堅目標任務」，現行標準下農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消除了絕對貧困和區域性整體貧困，近1億貧困人口實現脫貧。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

（四）人大訂立「香港國安法」　民主派人士流亡、議員總辭

大陸全國人大常委會6月30日以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等行為訂下規範。

法案實施後，多名香港民主派人士逃往海外，並有12名港人在偷渡台灣的途中被逮判刑。

香港政府依大陸全國人大常委會「關於香港特別行政區立法會議員資格問題」決定，於11月11日宣布取消4名立法會議員資格，民主派議員聞訊後全體總辭，以抗議全國人大常委會決定。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

（五）解放軍繞台成常態　跨越台海中線次數破紀錄

解放軍今年演習頻繁，地點遍及東海、渤海、黃海、南海等海域，軍機繞台頻率、架次也大增。

據國防部統計，截至10月前，解放軍軍機已跨越台海中線49次，創下30多年來的歷史新高，也令國軍出動了超過4000架次的空中戰巡兵力應對。

▲▼十大政治新聞。（圖／ETtoday）

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