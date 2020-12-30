獨／橡木桶桃園倉庫驚傳遭掃射！緊鄰國道門窗彈痕累累　警急緝凶

▲桃園橡木桶洋酒公司倉庫日前驚傳遭不明歹徒持槍掃射、門窗彈痕累累。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／桃園報導

台灣知名酒商「橡木桶洋酒」桃園倉庫日前驚傳遭不明人士持疑似鎮暴槍連開10多槍，造成倉庫玻璃、門窗破裂，橡木桶倉庫管理人員並在門窗邊發現多枚歹徒開槍後遺留下來的鎮暴槍硬塑膠彈，對此轄區桃園市警分局證實確有此事，但因遭開槍毀損的倉庫緊鄰桃園區永安路以及國道2號高架路段，歹徒是從高速公路抑或市區倉庫聯外道路旁開槍示威，桃園警方目前仍在追查。

▲桃園橡木桶洋酒公司倉庫日前驚傳遭不明歹徒持槍掃射、門窗彈痕累累。（圖／記者張君豪翻攝）

橡木桶洋酒股份有限公司，位於桃園市永安路上的進口酒類倉庫，14日上午9點靠著緊鄰國道2號東西向高架橋一側的倉庫門窗驚傳遭到不明人士持疑似鎮暴長槍攻擊，歹徒持槍接連射擊倉庫門窗約10多槍。

▲桃園橡木桶洋酒公司倉庫日前驚傳遭不明歹徒持槍掃射、業者已向桃園警方報案。（圖／記者張君豪翻攝）

後來經該公司巡視倉庫員工發現，緊鄰國道2號東西向高架側的倉庫門窗都被歹徒開槍、硬塑膠子彈在倉庫門窗上留下明顯彈孔痕跡，商庫外側排水溝內還有10多發歹徒開槍射擊倉庫所遺留下來、類似鎮暴槍所使用的硬塑膠子彈。

▲桃園橡木桶洋酒公司倉庫日前驚傳遭不明歹徒持槍掃射、廠區內遺留大批歹徒掃射門窗的鎮暴彈殘骸。（圖／記者張君豪翻攝）

橡木桶公司方面接獲倉管人員通知後，立刻指派公司代表向桃園警分局埔子派出所報案提告毀損，因橡木桶洋酒位於桃園市永安路該倉庫面積不小，且緊鄰永安路、國道東西向快速道路等聯外幹道，警方目前正調閱監視器並擴大查訪範圍，希望能釐清歹徒開槍位置，及歹徒犯案前後交通工具，也歡迎目擊民眾踴躍提供線索，讓警方得以快速破案。

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