獨／浪子回頭！鄧佳豪獨門研發花麻麵線……4小時賣400碗超驚人

▲位在桃園平鎮的小小麵線店四味飄香，是在地人激推美食，曾創四小時賣出400碗紀錄。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

入冬首波寒流來襲，來碗熱呼呼的花麻麵線最是對味！位在桃園平鎮的麵線店四味飄香是當地人必推美食，中午開始人潮總是絡繹不絕。店內的花麻麵線、酥脆臭豆腐是招牌美食，不僅當地人愛吃，也吸引許多外來客品嚐，曾創下4小時賣400碗麵線記錄，長長人龍排到店家來不及煮麵線，只能提早打烊。

這家曾被網友評價「史上最好吃」的麵線店，老闆鄧佳豪研發的花麻麵線最受網友激讚，細軟鹹香的麵線在舌尖上滑動，再加上獨門花麻醬，吃來又麻又香多滋多味，味蕾在寒冷的天氣裡瞬間被喚醒，搭配新鮮的蚵仔、滷過的大腸更是讓人忍不住一口接一口。

▲店內美食都是鄧佳豪耗費心血研究而來，連牆壁上壁畫草稿也是自己畫的。（圖／記者游瓊華攝）

店內還有另一道必點料理就是臭豆腐，外皮酥脆豆腐軟嫩多汁，一口咬下會噴汁的卡滋口感，再配上自家醃製的泡菜，酸甜解膩，若加上店裏自炒辣醬，更是令人一口入魂。不僅麵線臭豆腐受歡迎，連店內的炸鮮蚵酥、肥腸等也是必點美食之一。

店內的食物這麼受歡迎，都是鄧佳豪經多次研發調整的心血結晶。但鮮少人知道，鄧佳豪有段輕狂歲月，幾度涉案鋃鐺入獄，也到過柬埔寨幫人經營賭場，曾經無比風光，但他知道那些都是虛無，只有平淡生活，跟家人在一塊才是最珍貴的事物，所以選擇金盆洗手，回到台灣開起麵線店，沒想到大受歡迎，還到台北開了分店。

▲店內還有另一道必點料理臭豆腐，外皮酥脆豆腐軟嫩多汁，一口咬下會噴汁的卡滋口感。（圖／記者游瓊華攝）



談起過往，鄧佳豪有些害羞不願多說，但聊到料理，他侃侃而談，稱他為「被黑道耽誤的美食家」也不為過。講到麵線煮法，他直言，麵線不是丟入鍋裡大火煮就好，火候掌控很重要，溫度得先高再低，麵線才能鎖住大骨湯汁，再加入蛋液讓口感更滑順。」至於臭豆腐同樣費工，鄧佳豪說，每片臭豆腐粗厚薄細不同，火候掌控也是臭豆腐內軟外酥重要關鍵，必須「低溫油炸、高溫塑型」，如此才能炸出會噴汁卡滋的臭豆腐，擄獲老饕的胃。

▲炸鮮蚵酥也受網友推薦。（圖／記者游瓊華攝）

▲走過年少輕狂，鄧佳豪很珍惜現在的日子。（圖／記者游瓊華攝）



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