　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

▲吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉慈雲山示範公墓與火化場，雙雙榮獲「109年度花蓮縣殯葬設施評鑑」優等示範公墓、優等火化場成績優等」雙獎，吉安鄉長游淑貞30日前往慈雲山慰勉、鼓勵吉安鄉殯葬管理所所長劉美智等十二位工作同仁。

游淑貞表示，慈雲山公墓承載花蓮縣北區五鄉鎮的火化殯葬服務，殯館所的業務繁瑣且執行不易，以有限的資源與人力，能獲得兩項優等獎，足見平日的努力獲得評審委員的肯定。游淑貞並與同仁共勉，繼續為花蓮鄉親「人生終點站」的各項服務努力做好功德圓滿。

▲吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼國內知名的學者專家評鑑，除聽取業務簡報，也到殯葬園區進行實地考評。

評鑑作業由國內知名的學者專家譚維信、黃毓茹、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠，民政處宗教禮俗科科長鍾威霆與科員施劉振銓所組成的評鑑委員團前往吉安鄉公所聽取業務簡報，隨後到慈雲山殯葬園區進行實地考評，公所執行人員隨同對各項業務的執行情形與委員們提問做詳盡說明。

▲吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

評鑑委員針對吉安鄉公所在殯葬業務中組織管理、建物與設施維護、消費者權益保障，以及創新措施的表現均深表肯定。尤其在吉安鄉公所為推廣植葬的成效以及創設的服務，包括環保植葬錦盒、植葬區的設施與綠美化，更獲得評鑑委員的高度讚賞。而園區整體的環境整潔維護，營造莊嚴寧靜的氛圍，以及精心設計的喪家關懷卡，並提供信用卡刷卡與台灣pay等服務，更顯示吉安鄉公所對殯葬禮儀與人文關懷的重視，本次獲得評鑑優等可謂實至名歸。

▲吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，目前殯葬園區道路改善工程大致完成，正在進行細部的竣工作業，道路路面與邊坡安全已有長足改善，嶄新的牌樓也讓往者的「最後一哩路」走得更有尊榮。另外，面臨零塔位與設備老舊的困境，公所行政團隊也不斷持續向上級爭取建設經費，並擬定透過分年、分期、分項方式改善吉安鄉殯葬園區整體需求。接下來也將逐步實施火化爐具更新、空汙設備改善、壁葬牆設計水土保持計畫、周邊建物修繕等工作，將以最大的誠心與力量，全面提升吉安鄉更優質的殯葬服務。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna回應了！
快訊／元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　五大決議曝
孫興「偷腥又吸毒」超落魄　商演價碼曝網嘆：沒人認識他
F奶網紅帶女優舉牌「徵炮友」！下場慘曝　警帶回解QR Cod
快訊／政府專機剛落地「機場驚傳巨大爆炸聲」　葉門亞丁槍擊！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

蘇花3車連環撞！黑車狠衝銀車屁股...害遭夾擊「三明治」1傷

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

蘇花3車連環撞！黑車狠衝銀車屁股...害遭夾擊「三明治」1傷

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

每個女生都該學的生理期「3階段保養法」　不怕冒痘肌膚還更亮

影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

依依不捨，捨不得...2020課題「離別」　永遠記得你們的燦爛笑容！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna連發「12個驚嘆號」發聲了！

「床單顏色」藏玄機！選錯色會阻擋財運　讓你「越睡越窮」

北車上班族早餐也能「點咖啡送吐司」　客美多將進駐和億北車站

懷孕1個月！準婆婆擲杯後強逼墮胎　：神明指示非我家的種

元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　必要時不排除徵用

14歲網紅妹遭性侵殺害！　半裸躺血泊「生前留詭異遺言」

婦半夜肚子痛醒！醫開刀驚見「腸子竟黑掉80cm」：嚴重恐致死

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

桃園市4所國小31日停課1天

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

更多熱門

相關新聞

狂偷百公斤電纜　屏東男藏到公墓

狂偷百公斤電纜　屏東男藏到公墓

一名林姓男子日前偷走近百公斤、近千公尺長的電纜線，而林嫌偷竊之後，會將電纜線仙才在公墓內，以躲避追緝，讓受害廠商損失修復金額高達200萬元。所幸，在警方的積極偵辦下，已將林嫌逮捕到案，並於訊後將其移送法辦。

北投陳零九押前女友繞公墓　又騙網友3萬2

北投陳零九押前女友繞公墓　又騙網友3萬2

花蓮慈雲山殯葬園區整修封路　暫停殯葬業務

花蓮慈雲山殯葬園區整修封路　暫停殯葬業務

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者！

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者！

送行者板殯實習　願做陌生人的依靠

送行者板殯實習　願做陌生人的依靠

關鍵字：

往者最後慈雲山殯葬雙優等示範公墓火化場

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面