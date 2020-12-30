完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

▲吉安鄉長游淑貞前往慈雲山慰勉工作同仁。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉慈雲山示範公墓與火化場，雙雙榮獲「109年度花蓮縣殯葬設施評鑑」優等示範公墓、優等火化場成績優等」雙獎，吉安鄉長游淑貞30日前往慈雲山慰勉、鼓勵吉安鄉殯葬管理所所長劉美智等十二位工作同仁。

游淑貞表示，慈雲山公墓承載花蓮縣北區五鄉鎮的火化殯葬服務，殯館所的業務繁瑣且執行不易，以有限的資源與人力，能獲得兩項優等獎，足見平日的努力獲得評審委員的肯定。游淑貞並與同仁共勉，繼續為花蓮鄉親「人生終點站」的各項服務努力做好功德圓滿。

▲▼國內知名的學者專家評鑑，除聽取業務簡報，也到殯葬園區進行實地考評。

評鑑作業由國內知名的學者專家譚維信、黃毓茹、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠，民政處宗教禮俗科科長鍾威霆與科員施劉振銓所組成的評鑑委員團前往吉安鄉公所聽取業務簡報，隨後到慈雲山殯葬園區進行實地考評，公所執行人員隨同對各項業務的執行情形與委員們提問做詳盡說明。

評鑑委員針對吉安鄉公所在殯葬業務中組織管理、建物與設施維護、消費者權益保障，以及創新措施的表現均深表肯定。尤其在吉安鄉公所為推廣植葬的成效以及創設的服務，包括環保植葬錦盒、植葬區的設施與綠美化，更獲得評鑑委員的高度讚賞。而園區整體的環境整潔維護，營造莊嚴寧靜的氛圍，以及精心設計的喪家關懷卡，並提供信用卡刷卡與台灣pay等服務，更顯示吉安鄉公所對殯葬禮儀與人文關懷的重視，本次獲得評鑑優等可謂實至名歸。

游淑貞表示，目前殯葬園區道路改善工程大致完成，正在進行細部的竣工作業，道路路面與邊坡安全已有長足改善，嶄新的牌樓也讓往者的「最後一哩路」走得更有尊榮。另外，面臨零塔位與設備老舊的困境，公所行政團隊也不斷持續向上級爭取建設經費，並擬定透過分年、分期、分項方式改善吉安鄉殯葬園區整體需求。接下來也將逐步實施火化爐具更新、空汙設備改善、壁葬牆設計水土保持計畫、周邊建物修繕等工作，將以最大的誠心與力量，全面提升吉安鄉更優質的殯葬服務。

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