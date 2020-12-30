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帝圖藝術秋拍會創下帝圖歷史最高成交紀錄　游文玫穩坐台灣拍賣界女神之位

▲▼帝圖藝術,台灣,拍賣,女神,游文玫,書畫。（圖／帝圖藝術提供）

▲12/27帝圖藝術秋季拍賣會中，由亞洲台灣女拍賣官游文玫主槌的近現代書畫專場創下帝圖歷史最高成交紀錄。（圖／帝圖藝術提供，下同）

生活中心／綜合報導

2020年12月27日帝圖藝術秋季拍賣會創下帝圖歷史最高成交紀錄，由亞洲台灣女拍賣官游文玫主槌的近現代書畫專場，起拍超過100萬元的書畫全部高價拍出，其中于右任書法巨聯1400萬拍出，石渠寶笈金元玉致王民望書墨緣匯觀作別久帖5100萬順利拍出。

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▲▼帝圖藝術,台灣,拍賣,女神,游文玫,書畫。（圖／帝圖藝術提供）

▲游文玫主槌的近現代書畫專場拍賣會，其中于右任書法巨聯以1400萬拍出。

在近現代書畫專場中，最高價的拍品是乾隆皇帝「石渠寶笈」中的一個皇家藏品《金元玉致王民望書墨緣匯觀作別久帖》，39x67.5公分，預估價新台幣300萬至600萬，最後則以5100萬高價拍出！拍賣場中讓藏品能順利「花落收藏家」的重要推手就是拍賣官，12/27帝圖藝術秋季拍賣會的拍賣官游文玫帶著一貫沈穩主持風格，以手勢、眼神、精準報價掌握節奏，調和現場買家、電話線上國際買家及網路線上買家的出價速度，自信又遊刃有餘，分分秒秒成功引爆藏家購買熱情。

▲▼帝圖藝術,台灣,拍賣,女神,游文玫,書畫。（圖／帝圖藝術提供）

▲拍賣官游文玫以手勢、眼神、精準報價掌握節奏，引爆藏家購買熱情。

拍賣會長達5小時，過程時刻精彩，不僅起拍價超過100萬的書畫全部高價拍出，成交率更高達97%，全程毫無冷場，兩岸三地首位具拍賣官執照的游文玫，經此一戰，更加穩坐台灣拍賣界女神之位。

▲▼帝圖藝術,台灣,拍賣,女神,游文玫,書畫。（圖／帝圖藝術提供）

▲長達5小時的拍賣會在游文玫主槌下過程精彩，成交率更高達97%。

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