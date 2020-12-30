愛妻5天不洗澡還求歡！他崩潰「濃濃臭味」狂飄出：竟問我爽嗎？

▲原PO受不了老婆的衛生習慣。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

近日天氣涼冷，有些人就會因為沒有流汗而不天天洗澡。一名男網友發文表示，由於愛妻都沒有流汗，所以表明自己「5天才要洗一次澡」，不論他怎麼苦勸都沒用；好不容易第5天到了，想不到老婆竟忽然向他求歡，讓他覺得超可怕，而最更崩潰的是，對方除了要求他幫忙口交，還問他「爽嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名男網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上發文表示，「大家都幾天洗澡一次？最近真的很受不了我老婆！」原來，愛妻因為覺得最近很冷、沒流汗，所以5天才要洗一次澡，且女生的頭沒有每天洗本來就無所謂。原PO覺得妻子的想法實在不妥，因此苦苦相勸，怎料只要他一開口就被嫌煩。

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▲妻子5天不洗澡還求歡！（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

原PO無奈表示，「昨天她突然跟我要，剛好也是最可怕的第5天！」雖然他最後還是不忍拒絕對方求歡，但過程中卻不斷聞到濃濃的臭味，更慘的是，他還被要求幫忙口交，「整個過程我都開心不起來」，完全沒有舒爽的感覺，「（妻子）竟然還問我爽嗎？」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「髒死了！你還縱容她」、「原汁原味」、「至少做之前也要洗個澡吧」、「這樣還有辦法在一起，我也是醉了」、「佩服！我即使一整天不出門待在家，也要洗澡3、4次」、「重點你怎麼有辦法答應她」、「如果她想要，就要把自己調整到你可以接受的樣子」、「不洗頭還好，但不能不洗澡吧」、「你配合度很高」。