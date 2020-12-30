常山藥業說「1.4億中國男人陽痿」！男網友氣噗噗…官方開罰

▲大陸一藥企稱，有1.4億人陽痿。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

兩年前，大陸藥企常山藥業曾經因為一句「國內ED（勃起功能障礙，又稱陽痿）患者人數約1.4億人，產品市場廣闊」而引發熱議。該公司28日公布，收到證監會《行政處罰決定書》，被警告並處以罰款60萬元（人民幣，下同），時任董事長和董秘被警告，分別處以罰款30萬。

事情始於2018年5月，常山藥業發布了一條公告稱，其一家全資子公司獲得了江蘇食藥監部門頒發的《藥品GMP證書》。

該公告引起河北證監局關注的點為，文中稱，「據統計數據顯示，國內ED（注：勃起功能障礙，又稱陽痿）患者人數約1.4億人，假設其中有30%接受治療，人數將達4200萬人，假設接受治療的ED患者每年都能多次使用藥物，未來中國潛在的市場規模有望達到百億元級別，市場空間廣闊。」

根據2016年大陸國家統計局的數據顯示，大陸男性人口基數約為7.08億。按照常山藥業的說法來推算，在不排除未成年男性的情況下，每5名男性中，就有一名陽痿患者。當時，公告公布後的短短兩天，常山藥業的股價連續兩日大漲，漲幅超過20%。

引發爭議後，常山藥業的相關負責人曾回應，該數字不存在故意誇大事實，該數字的主要來源為大陸國信證券2014年5月底發布的相關研究報告。

之後，常山藥業收到了河北證監局的《行政處罰事先告知書》。告知書上顯示，常山藥業公告披露的內容，是通過互聯網公開渠道檢索到證券公司研究報告，選擇性引用部分數據，未註明數據來源及充分揭示市場風險，存在不准確、不完整的情形，致使或可能致使投資者對其投資行為發生錯誤判斷，足以對投資者產生誤導。

12月28日晚，常山藥業發布公告稱，公司及公司實際控制人高樹華收到中國證監會河北監管局下發的《行政處罰決定書》。

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