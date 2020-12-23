雞排妹抽脂代言爆糾紛！醫美診所曝「合約沒標期限」：明正式提告

記者吳世龍、陳羿妏／高雄報導

雞排妹（鄭家純）2012年拍寫真時，與高雄知名元和雅診所「以廣告代言」交換要價25萬元的免費抽脂手術，不料她認為診所至今仍使用她的照片，已侵害其肖像權，提告要求撤下並求償150萬，今（23日）更在臉書PO文稱「18歲時在元和雅做壞了……」等語。對此，元和雅診所委任律師葛光輝稍早也出面說明，表示明（24日）會正式提告。

▲雞排妹與醫美診所爆糾紛。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

據悉，雞排妹2012年尚未成名前，為了推出寫真集，南下高雄與元和美診所合作，雙方於該年3月簽訂合約，診所提供體態抽脂手術，換取免費代言，因此元和雅官網至今仍刊登雞排妹分享整型故事；然而，隨著雞排妹爆紅，日前她不滿診所廣告仍放著自己的舊照，便提告請求解約，另以肖像權遭侵犯，向診所求償150萬元。

▲診所委任律師葛光輝出面說明。（圖／記者吳世龍攝）

對此，元和雅診所委任律師葛光輝今（23日）出面表示，2012年診所基於栽培新人立場，提供雞排妹25萬元的抽脂手術，另出資10萬元購買200本雞排妹的寫真書，而雞排妹則提供10張原檔照片供診所使用，這部分雙方也有簽署合約，達成肖像權交換協議，且合約並未寫記載期限，「沒有標明使用期限，我們就是有使用權」，因此診所目前不會撤照。

▲雞排妹PO文。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

另外，針對雞排妹今PO文指出，「18歲在元和雅做壞了」等語，葛光輝拿著雞排妹的術前、術後對比照表示，當初雞排妹寫真集內曾說過「謝謝元和雅，非常喜歡現在的自己」等語，足見雞排妹對於抽脂手術非常滿意，「不瞭解為什麼會這樣講」，而根據合約內容，雞排妹是不可毀損診所、主治醫生形象，因此針對妨害名譽、誹謗等情形，診所明（24日）將正式提出告訴。

▼診所明天將正式提出告訴。（圖／記者吳世龍攝）



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