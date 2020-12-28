醫美診所割痔瘡打麻醉　北市婦休克喪命...美女醫獲不起訴

▲江姓婦人前往台北市渾然天成醫美診所，由鍾雲霓醫師進行痔瘡割除手術，不料卻休克喪命。（圖／翻攝痔瘡手術女醫師鍾雲霓臉書）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名70歲婦人因痔瘡困擾導致失眠，前往忠孝西路上醫美診所進行割除痔瘡手術，但在術前婦人卻突然休克，一度失去生命徵象，經送往台大醫院急救後，仍於當日晚間8時許宣告不治身亡。案經由婦人丈夫提告業務過失致死，台北地檢署28日認當初動手術的主治醫師劉雲霓，已在術前抽血過確定對麻醉無過敏，施打麻醉濃度也符合手術，予以不起訴處分。

割痔瘡卻送命？台北市一名70歲的江姓婦人，2018年1月15日下午前往位於忠孝西路上的「渾然天成」醫美診所進行割除痔瘡手術，但在術前江婦卻突然休克，一度失去生命徵象，經送往台大醫院急救後，仍於當日晚間8時許宣告不治身亡。

醫美診所醫師向警方供稱，江婦當天下午1時許前往診所割除痔瘡，但在進行手術前置作業時，連麻醉還未來得及施打，江婦就突然昏厥休克。雖然江婦事後送醫搶救後，一度恢復呼吸心跳，但最後仍是回天乏術。

家屬表示，江婦過去並沒有心血管疾病等病史，但因痔瘡所苦，甚至痛到難以入眠，因此才會尋求治療割除，不料卻意外在手術前殞命。

負責動刀的女醫師鍾雲霓，外型亮麗在業界名氣響亮，有十多年外科經驗，以無痛、免住院的微創痔瘡手術而聞名。她到案表示，已經在術前與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書才會進行。由於需要全身麻醉，術前也有做抽血檢驗麻醉過敏成分，也無異常。

檢察官勘驗解剖鑑定，認為江婦體內麻醉濃度符合該手術指標，認為鍾醫師也無法預測病患死亡，因此處分不起訴。

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