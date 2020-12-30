4空服員搶餐飲業1職缺　兩大慘業成「疫情海嘯第一排」

▲航空業和觀光業堪稱位於「疫情海嘯第一排」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，航空業以及觀光旅遊業首當其衝，成為疫情下的「兩大慘業」，今年光是到10月底，全台就有43家旅行社解散、30家停業，還有空服員跑去應徵餐飲業，就是希望能維持穩定收入。

新冠肺炎疫情從2019年底爆發之後，持續延燒至今，英國近期甚至傳出發現變種病毒株，傳播力更強，搞得全球更加恐慌。而在這波「疫情海嘯」之下，首當其衝的就是航空業及觀光旅遊業，根據交通部觀光局統計，今年光是到10月底，就有43家旅行社解散、30家停業，部分業者選擇裁員，也有業者力拚轉型，致力朝多角化方式經營，力求生存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部分空服員轉戰餐飲業。

而航空業因為航班大幅減少，許多空服員被迫放起無薪假，收入變得十分不穩定。根據《聯合新聞網》報導，有餐飲業者證實，年中徵才時，就有空姐跑來應徵；王品集團發言人朱文敏也坦言，今年確實收到許多航空業人員的履歷，曾有一個公關部門職缺吸引3名空姐、1名空少前來應徵。

除了轉戰餐飲業之外，也有不少空服員、導遊轉而投入房仲業，靠著在原先行業練出來的靈活反應力、敏銳洞察力加上樂於與人接觸，容易與客戶拉近距離，再加強一下「房市領域」與「商圈特性」的部分，很快就能成為房仲即戰力，甚至有人到職一年就拿下服務業務區的業績第一名。