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返鄉圍爐隔離一個月花10萬　台商「缺一方案」嘆不敢回家

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，新的變種病毒株卻已入侵多國。雖然不少台商都想返鄉過年，但兩岸航點大幅減少，光是來回將近一個月的隔離，一個人至少就要花上新台幣10萬元，成本實在是太高了，只好改用電話、視訊與家人聯繫，一解思鄉之苦。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒,機場清潔人員,消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆春節可能會有一波返鄉潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

根據《聯合新聞網》報導，廈門台商協會會長吳家瑩坦言，已經超過一年沒有回家，很想念父親，因為兩岸沒有「快捷通道」方案，他不敢返台，只能每兩天打電話回家關心父親的身體狀況；大陸全國台企聯會長李政宏也感嘆，「快捷通道」方案沒有新進展，台商返鄉光是來回隔離就要花上一個月的時間，估計一個人的費用高達新台幣10萬元，對一家四口的家庭而言，成本實在是太高了。

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事實上，明年農曆春節連假是兩岸11年來首度沒有加飛班機的春節，不少台商雖然想返鄉，但考量到疫情爆發後，兩岸僅剩下北京、上海、廈門、成都4個航點能載客，如果要搭機，還要再移動到上述航點，返鄉路途遙遠，再加上雙向來回都需隔離檢疫14天，讓不少人決定留在當地，打消回台過年的念頭。

至於「快捷通道」方案，雖然中日日前已經啟動機場便捷通道，讓中日商務與重要人士往來，但兩岸方面，曾有台商在5月出面呼籲政府盡快與對岸達成協商，陸委會當時也表示會交由指揮中心做境管決定，不過，直到年底仍未傳出新進展，讓不少台商忍不住抱怨，現在根本就是有家歸不得。

▼上海浦東國際機場。

▲▼上海浦東國際機場,旅遊,出入境,交通,旅客,地勤,出國,航空業,航班,邊境管制,遊客,出境,觀光,登機報到,行李轉盤,旅遊不便險,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

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